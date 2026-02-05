Nhóm cổ phiếu Vingroup ngược dòng, chứng khoán vẫn giảm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/2, thị trường tiếp tục chìm sâu dưới mức 1.800 điểm. VN-Index chốt phiên giảm gần 9 điểm, về hơn 1.782 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ở mức thấp, chỉ đạt hơn 26.110 tỷ đồng.

Sắc đỏ phủ khắp các sàn và nhiều nhóm cổ phiếu. Nhóm vốn hóa lớn VN30 cũng điều chỉnh mạnh, mức giảm gần 19 điểm, nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh. Một số mã giảm trên 4% như PLX, GVR, VNM. Dòng tiền bị ảnh hưởng bởi những cổ phiếu trụ cột như FPT, LPB, HPG, MBB.

Nhóm cổ phiếu Vingroup ngược dòng (Ảnh chụp màn hình).

Ngược lại, diễn biến cổ phiếu VIC và VHM gây bất ngờ. Cả 2 mã này sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh đã đột ngột tăng trần trong hôm nay, dư mua giá trần hàng chục nghìn đơn vị, kéo chỉ số lên gần 18 điểm. Trong đó, thanh khoản của VHM đạt hơn 9,4 triệu cổ phiếu, VIC hơn 7,4 triệu đơn vị.

Điểm đáng chú ý khác trong phiên hôm nay là cổ phiếu VHC của nữ hoàng cá tra Vĩnh Hoàn giảm sàn, dư bán giá sàn hơn 708.000 đơn vị. Doanh nghiệp mới công bố lợi nhuận ròng quý IV/2025 giảm gần 47%, còn 222 tỷ đồng do giá nguyên liệu tăng, sản lượng tiêu thụ giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.251 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh đều giảm sâu, như FPT, VCB, ACB, CTG, STB nhưng cũng có nhóm tăng mạnh, như VHM, VIC. Ngược lại, khối ngoại mua vào MWG, MBB, PVD...