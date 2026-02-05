Nhiều đường bay hết vé, hàng không tăng chuyến, thuê thêm 19 máy bay

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, Cục đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay hạng phổ thông cơ bản, số liệu đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa.

Việc này nhằm đánh giá nhu cầu đặt giữ chỗ của hành khách, đồng thời tạo điều kiện để các hãng hàng không bổ sung tàu bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán.

Theo đó, các hãng được bổ sung là 19 tàu bay (tăng 4 tàu bay so với cùng thời điểm năm trước), nâng tổng số tàu bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Công tác điều phối, quản lý và giám sát sử dụng slot cũng được Cục HKVN quan tâm sát sao.

Cục đã thực hiện việc tăng tham số điều phối slot tại các Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện để các hãng hàng không sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm.

Các cơ quan, đơn vị ngành hàng không thu xếp nguồn lực phục vụ tăng chuyến, chuyến bay đêm, cũng như hành khách tiếp cận được nhiều mức giá vé phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục HKVN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung toàn bộ nguồn lực đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, đặc biệt là việc tăng tần suất khai thác và triển khai phương án khai thác 24/24 giờ tại các cảng hàng không có nhu cầu đi lại cao như: Cảng Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Về tình hình đặt chỗ, Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết, các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã thể hiện rõ nét tính chất di chuyển “lệch đầu”.

Vào giai đoạn trước Tết Nguyên đán, các đường bay chiều từ TPHCM đi các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ tăng cao và đã gần lấp đầy, trong khi chiều ngược lại có tỷ lệ đặt chỗ chỉ ở mức trung bình.

Các hãng hàng không được bổ sung 19 tàu bay dịp Tết (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Đối với giai đoạn sau Tết sẽ có thể diễn biến đảo ngược trên các chiều bay.

Đến thời điểm hiện tại, vào giai đoạn cao điểm trước Tết, một số đường bay như: TPHCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%.

Chiều ngược lại từ các địa phương về TPHCM hiện ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để trở lại TPHCM.

Đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam giai đoạn trước Tết nhìn chung có tỷ lệ đặt chỗ còn thấp, đa số đạt mức 30-60%.

Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên đang ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12/2 đến 15/2.

Giai đoạn sau Tết, tỷ lệ đặt chỗ trên đường bay từ các địa phương về TPHCM tăng cao, phổ biến 80-100%; trong đó nhiều đường bay như: Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TPHCM - Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết.

Cụ thể, trước Tết ngày 11-14/2 (tức 24 đến 27 tháng Chạp), tỷ lệ đặt chỗ chiều bay TPHCM - Hà Nội đạt khoảng 83-90%; sau Tết từ ngày 21 đến 23/2 đạt 80-94% chiều bay Hà Nội - TPHCM.

Theo khảo sát ngày 4/2 giá vé không có sự biến động quá lớn. Tuy nhiên càng đến sát những ngày cận Tết, lượng vé phổ thông cung ứng trên nhiều chặng bay nội địa TPHCM đi các địa phương của các hãng HKVN càng khan hiếm, thậm chí nhiều chặng đã được các hãng bán hết vé.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cũng cho biết thêm, trong giai đoạn cao điểm từ 12/2 đến ngày 21/2 dự báo tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,85 triệu hành khách (trong đó vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,6 triệu hành khách, vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,25 triệu hành khách).