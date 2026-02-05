Phó Thủ tướng: Mong người dân có Tết đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau

Chưa bao giờ thấy diện mạo đất nước thay đổi như ngày hôm nay

Chiều 5/2, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng dự có ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ các đoàn thể Trung ương; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp...

Phát biểu tại buổi tặng quà, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc sức khoẻ và chúc mừng năm mới đến toàn thể bà con là gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đồng Tháp tham dự sự kiện (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Phó Thủ tướng, năm 2025 đã kết thúc, có thể nói đây là một năm đầy rẫy những khó khăn, đặc biệt là đất nước chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân, nước ta đã đạt được thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là hoàn thành 15/15 chỉ tiêu các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021-2025.

Đất nước đã có bước phát triển rất lớn, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 8,2% - cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 trên thế giới.

Những món quà được Trung ương gửi gắm mong muốn người dân Đồng Tháp có cái Tết ấm áp, đong đầy yêu thương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin thêm về 3 đột phá chiến lược, phát triển đất nước đã đạt được những thành tựu toàn diện, chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy diện mạo đất nước được thay đổi như ngày hôm nay. Đó là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối trên 3.000km đường cao tốc, sân bay Long Thành, các công trình lớn về văn hoá, xã hội... được đầu tư đồng bộ với hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nền kinh tế số hiện nay và thời gian tới.

"Diện mạo của đất nước chúng ta đã đổi thay rất lớn, thể chế đã có sự đột phá, khơi thông rào cản, đào tạo nguồn nhân lực đã có những bước tiến bộ để đáp ứng thị trường lao động trong sự phát triển hiện nay. Phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm dành sự quan tâm rất lớn, rất đặc biệt, lấy người dân làm trung tâm, chăm lo người dân để không ai bị bỏ lại phía sau", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Minh chứng về điều này, Phó Thủ tướng đã nêu một số chính sách thiết thực, căn cốt như chăm lo cho học sinh đi học không phải đóng học phí, bảo hiểm y tế cho người nghèo và tới đây đang cố gắng giải quyết y tế toàn dân. Cùng với đó là còn chăm lo cơ sở vật chất như trường học, y tế, lấy người dân làm trung tâm.

"Tất cả những điều đó cho thấy chưa bao giờ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội, đạt được những thành tựu lớn như năm 2025. Để làm được những điều đó thì Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, sắp xếp, tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, như Đồng Tháp chúng ta đã thực hiện cuộc cách mạng này rất tốt, rất thành công", Phó Thủ tướng nói thêm.

Tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, Đồng Tháp, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã có sự nỗ lực, ổn định, đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là bắt nhịp ngay vào chăm lo phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người có công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế của Đồng Tháp đạt trên 7,5%, thu ngân sách đạt hơn 24.000 tỷ đồng, đây là những chỉ dấu thể hiện cho sự phát triển, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, cơ cấu kinh tế có những bước chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự được bảo đảm.

"Tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị Tết Nguyên đán cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình chính sách rất chu đáo. Đến thời điểm này, cơ bản tỉnh đã rất chú trọng để đảm bảo các mục tiêu bao trùm, toàn diện cho các đối tượng để không ai bị bỏ lại phía sau. Mong rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người có công, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đủ đầy, ý nghĩa, ấm áp và tiếp tục nỗ lực, vươn lên", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khoa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng quà Tết hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Những phần quà ấm áp nghĩa tình

Phát biểu đáp từ tại buổi trao quà, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đồng Tháp đã gặt hái được những thành công trong năm 2025, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm các nghị quyết.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác Trung ương đã trao 100 phần quà tới gia đình chính sách, hộ gia đình và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba nhân dịp năm mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau buổi tặng quà, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba (88 tuổi, ngụ phường Mỹ Phong). Tại đây, Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đã tặng quà tới mẹ Nguyễn Thị Ba nhân dịp Tết đến, Xuân về.