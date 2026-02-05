Bị phạt vì chứa hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm hết hạn, nhập lậu

Ngày 5/2, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính 44,5 triệu đồng, tịch thu 2.457 sản phẩm là thực phẩm nhập lậu, quá hạn sử dụng tại 2 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 27/1, Đoàn kiểm tra số 1 phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phường Thanh Khê, phát hiện 1.933 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm thuộc phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Trong số thực phẩm trên có 990 sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 17,5 triệu đồng.

Cùng ngày (27/1), Đoàn kiểm tra số 2 kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại phường Hòa Khánh, phát hiện 524 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có giấy tờ hợp pháp, trị giá hơn 48,7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

Theo Đội Quản lý thị trường số 2, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa và các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm… đồng thời kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.