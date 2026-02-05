Hơn 9.000 công dân TPHCM nhập ngũ năm 2026

Ngày 5/2, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM năm 2026. Phiên họp được kết nối đến 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn.

Năm 2026, TPHCM được giao tuyển chọn, gọi 9.105 công dân nhập ngũ, gồm 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 5 chỉ tiêu là nữ.

Lễ giao nhận quân tại TPHCM năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Thời gian qua, các địa phương đã triệu tập 29.200 công dân khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết quả, 12.574 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ, đạt tỷ lệ 43,06%.

TPHCM dự kiến tổ chức lễ giao nhận quân vào sáng 4/3 (16 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 6 khu vực. Trong đó, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa) là nơi tổ chức lễ giao nhận quân điểm của thành phố.

Trong năm nay, thành phố cũng ghi nhận hơn 2.400 công dân tình nguyện đăng ký nghĩa vụ Công an nhân dân (trên tổng số 1.805 chỉ tiêu).

Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Vũ Văn Điền đánh giá sau sáp nhập và tổ chức chính quyền hai cấp, hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường, xã, đặc khu đã sớm kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

Ông lưu ý các hội đồng thống nhất phát lệnh gọi công dân nhập ngũ vào ngày 9-10/2, không được làm trước hay sau. Hội đồng cần phân công thành viên đến nhà thăm hỏi và nắm gia cảnh của các công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tặng quà cho công dân chuẩn bị nhập ngũ; tổ chức thăm chiến sĩ mới và cũ ở các đơn vị sau 1 tháng kể từ ngày giao, nhận quân.

Sau sáp nhập, TPHCM là địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; đồng thời là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước.