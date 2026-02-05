Đồng Nai khiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo tháo dỡ trạm thu phí tại quốc lộ 51

Ngày 5/2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giữa tháng 12/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV thống kê, lập danh mục tài sản gồm nhà điều hành, hệ thống thiết bị thu phí gắn liền với 3 trạm T1, T2, T3 và các tài sản khác hình thành trong giai đoạn kinh doanh.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Từ đó, các đơn vị khai thác để hoàn thiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân về tài sản các hạng mục còn lại, bàn giao các trạm thu phí trên quốc lộ 51 để triển khai các thủ tục tháo dỡ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các trạm thu phí T1 và T2 vẫn chưa được tháo dỡ.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, hai trạm thu phí T1 và T2 đã dừng thu phí kể từ ngày 13/1/2023. Hiện, 2 trạm không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ…

Các tồn tại của trạm thu phí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nhu cầu đi lại vào các khung giờ cao điểm, các dịp nghỉ, lễ và nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao trong thời gian cận kề Tết cổ truyền sắp tới. Đồng thời sự tồn tại của 2 trạm này gây dư luận không tốt cho địa phương.

Cũng theo Sở Xây dựng, việc tháo dỡ hoàn toàn 2 trạm thu phí T1 và T2 là hết sức cần thiết và cấp bách để khôi phục mặt cắt ngang đường theo đúng quy mô thiết kế, giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp và góp phần ổn định trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Do vậy Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo BVEC và các đơn vị liên quan thực hiện tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 và T2 để đồng bộ với tiến độ tháo dỡ trạm thu phí T3 thuộc địa phận TPHCM.

Trước đó, từ ngày 4/2, Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51, tại Km 56+393, thuộc phường Tân Hải (TPHCM). Thời gian tháo dỡ dự kiến 8 ngày.