Khu trung tâm TPHCM sắp bán 755 căn nhà ở xã hội, giá hơn 21 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin công khai về dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại khu vực quận 10, TPHCM (nay là phường Diên Hồng).

Theo công bố, Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án, sẽ mở bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/3.

Theo kế hoạch, dự án được mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2 với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích các căn hộ dao động khoảng 34-77m2. Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu dự kiến bán 377 căn hộ, giai đoạn sau bán 378 căn.

Giá bán nhà ở xã hội được chủ đầu tư công bố dự kiến hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định và sẽ được công bố chính thức trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và dự kiến nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay.

Dự án nhà ở xã hội này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường, do sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TPHCM mà trước nay ít sản phẩm nhà ở cùng phân khúc có được.

Vị trí dự án cách trung tâm thành phố khoảng 4km, trên tuyến đường lớn Lý Thường Kiệt sầm uất, thuộc ngã 3 giao thương với các trung tâm kinh doanh - thương mại bán sỉ tập trung ở quận 5, quận 10, quận 11 (cũ), gần sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn. Quanh khu vực dự án là nhiều bệnh viện, trường đại học, khu vui chơi tọa lạc.

Liên quan đến nhà ở xã hội, theo Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, đến năm 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 200.000 căn, chiếm 20% tổng số lượng nhà ở xã hội cả nước. Trong đó, TPHCM cũ là 100.000 căn, Bình Dương cũ 86.900 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 12.500 căn. Tuy nhiên đến hết năm 2025, thành phố mới hoàn thành gần 18.000 căn.

Vì vậy, giai đoạn 2026-2030, thành phố phải xây dựng, hoàn thành hơn 180.000 căn mới đạt mục tiêu đề ra, gấp 10 lần kết quả thực hiện của giai đoạn trước đó. Con số thách thức này đòi hỏi thành phố phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.