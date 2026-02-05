Công ty trạm sạc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có chủ tịch 9x

Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green vừa thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Bà Phạm Thanh Thúy sinh năm 1991, được giới thiệu tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc tập đoàn như Giám đốc vận hành miền Bắc - Công ty cổ phần Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ,...

Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị V-Green thay cho ông Nguyễn Thành Dương, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty. Ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Phạm Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc V-Green (Ảnh: V-Green).

Công ty Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới sạc xe điện toàn cầu, thông qua việc xây dựng trạm sạc, đồng thời cung cấp nền tảng phát triển giải pháp phần mềm toàn diện bằng cách tích hợp các trạm sạc từ đối tác lên nền tảng.

Trước đó, hồi giữa tháng 8/2025, V-Green vừa chính thức đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trạm sạc xe điện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện.

Trước đó, V-Green liên tục đưa vào vận hành hạ tầng trạm sạc công suất siêu nhanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, tại Hà Nội, nhiều điểm sạc số lượng lớn đã được khai thác hiệu quả như Trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn), Trạm tại bến xe Yên Nghĩa, bến xe Giáp Bát…