Công an làm việc với người đăng video “người dân được 1 triệu đồng đón Tết"

Công an xã Bản Nguyên (Phú Thọ) vừa phát hiện tài khoản Facebook “Qu.Đ.” đăng tải, chia sẻ video có nội dung thông tin mỗi người dân sẽ được nhận 1 triệu đồng để đón Tết Nguyên đán năm 2026.

Tài khoản này còn cho rằng đây là “chủ trương mới của Chính phủ”, với gói ngân sách 100.000 tỷ đồng và việc chi trả do chính quyền địa phương thực hiện trong khoảng thời gian ngày 15-25 tháng Chạp.

Làm việc với công an, Q.L.A.Đ. thừa nhận đăng video có nội dung sai sự thật và tự giác gỡ khỏi trang Facebook cá nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành xác minh, Công an xã Bản Nguyên xác định chủ tài khoản Facebook “Qu.Đ.” là Q.L.A.Đ., sinh năm 2008, trú ở khu 3, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Làm việc với công an, Đ. thừa nhận đăng tải video có nội dung sai sự thật xuất phát từ nhận thức hạn chế, cho rằng đây là thông tin về chính sách của Nhà nước nên chia sẻ để người thân, gia đình cùng biết.

Đ. không kiểm tra, xác minh nguồn tin, không nhận thức được hậu quả có thể xảy ra cũng như không có mục đích xuyên tạc hay gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi được công an giải thích các quy định của pháp luật liên quan, Đ. tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm và hứa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ đăng tải, chia sẻ những thông tin có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm chứng. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.