Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục số chuyến bay phục vụ Tết Nguyên đán 2026

Chiều 5/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam và đơn vị quản lý các bến xe đã thông tin về lượng khách, số chuyến bay và chuyến xe phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ông Trần Văn Hoạch đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và Vận tải hàng không (Cảng vụ Hàng không miền Nam), thời gian cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất được xác định kéo dài 15 ngày trước và sau Tết.

Dự kiến trong giai đoạn này, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 940 chuyến bay/ngày (tăng 7% so với năm 2025), với khoảng 145.000 lượt khách/ngày (tăng 8%).

Ngày cao điểm nhất trước Tết rơi vào 13 và 14/2 (26-27 tháng Chạp), với 1.015 chuyến bay. Sau Tết, cao điểm là 22 và 23/2 (mùng 6-7 tháng Giêng), với 1.027 chuyến bay.

“Năm 2025 lập kỷ lục với 1.003 chuyến/ngày. Năm nay, con số này dự kiến tăng lên 1.027 chuyến/ngày, bình quân hơn 1 phút lại có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Hoạch nói.

Ngoài ra, ông Trần Văn Hoạch khuyến cáo hành khách kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân, lựa chọn hình thức làm thủ tục phù hợp và chuẩn bị hành lý đúng quy định của các hãng hàng không.

Đặc biệt, năm nay sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào vận hành nhà ga T3 với 6 hãng bay khai thác, do đó hành khách cần chủ động tìm hiểu thông tin chuyến bay để sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý.

Ông Nguyễn Xuân Điền đại diện SAMCO phát biểu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), cho biết đơn vị đang quản lý 5 bến xe, gồm: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe An Sương, Bến xe Miền Tây và Bến xe Ngã tư Ga.

Thời gian cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 20 ngày, từ 7/2 (20 tháng Chạp) đến 26/2 (mùng 10 tháng Giêng). Dự kiến tổng số hành khách xuất bến đạt khoảng 1,3 triệu lượt, tăng 1,96% so với năm 2025, với gần 73.000 chuyến xe.

Trong thời gian này, SAMCO chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.