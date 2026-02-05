Cháy biển quảng cáo tại tầng 3 của ngôi nhà trên đường Trần Cung ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 5/2, tại ngôi nhà dân ở số 112 đường Trần Cung, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát tại biển quảng cáo tại tầng 3 của căn nhà nêu trên, diện tích cháy khoảng 2m2.

Đám cháy bùng phát tại biển quảng cáo ngôi nhà ở số 112 đường Trần Cung (Ảnh: Hoàng Long).

Tại hiện trường, ngọn lửa gặp chất dễ cháy nên đã bùng phát khá nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng chức năng triển khai dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.