Lãi 3 tỷ USD từ vàng, đại gia bí ẩn Trung Quốc tất tay "đánh sập" giá bạc

Thị trường kim loại quý toàn cầu đang chứng kiến những phiên giao dịch “tàu lượn siêu tốc” khiến không ít nhà đầu tư chóng mặt.

Trong khi đám đông còn đang hoang mang trước đà rơi tự do của giá bạc, một “cá mập” ẩn mình đã lặng lẽ chuẩn bị cho kịch bản này từ trước. Đó là Bian Ximing - một tỷ phú giao dịch hàng hóa người Trung Quốc, nhân vật đang nắm giữ vị thế bán khống bạc lớn bậc nhất trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE).

Cú “quay xe” của người đàn ông kiếm 3 tỷ USD từ vàng

Trong giới đầu tư hàng hóa tại Trung Quốc, cái tên Bian Ximing là một huyền thoại nhưng cũng đầy bí ẩn. Ông sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian tại Gibraltar và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, các nước đi trên sàn giao dịch của ông luôn tạo ra những đợt sóng ngầm dữ dội.

Theo dữ liệu từ Bloomberg và các nguồn tin thân cận, kể từ đầu năm 2022, ông Bian đã kiếm được gần 3 tỷ USD lợi nhuận nhờ chiến lược mua vàng đầy quyết đoán, cưỡi đúng con sóng tăng kỷ lục của kim loại này. Thế nhưng, gió đã đổi chiều.

Vị tỷ phú này hiện chuyển trọng tâm sang bạc, nhưng đặt cược giá xuống nên bán ra. Thông qua công ty môi giới Zhongcai Futures Co., ông Bian đã xây dựng một vị thế bán ròng khổng lồ, ước tính tương đương 450 tấn bạc (khoảng 30.000 hợp đồng).

Động thái này không phải không có rủi ro. Trước đó, ông từng chịu lỗ khi cố gắng "bắt đỉnh" đợt tăng nóng của bạc vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, với niềm tin sắt đá rằng đà tăng của bạc đã đi quá xa so với giá trị thực, từ cuối tháng 1, ông Bian đã gia tăng vị thế bán khống một cách quyết liệt.

Canh bạc đang bắt đầu hái quả ngọt. Sau khi giá bạc lao dốc mạnh từ tuần trước, vị thế của ông Bian đã ghi nhận khoản lợi nhuận trên giấy khoảng 2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 288 triệu USD).

Nếu tính toán cẩn trọng, sau khi trừ đi các khoản lỗ trước đó, lợi nhuận ròng của "cá mập" này hiện ước đạt khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi giá bạc tiếp tục bốc hơi thêm 16% trong phiên giao dịch ngày 5/2.

Giá bạc tiếp tục trượt mạnh trở lại trong phiên ngày 5/2, có lúc giảm tới 16%, chấm dứt nhịp hồi 2 ngày, trong bối cảnh kim loại trắng này vẫn chao đảo vì biến động quá mức (Ảnh: Cryotopolitan).

Khi bạc biến thành “cổ phiếu meme”

Không phải ngẫu nhiên mà ông Bian Ximing lại chọn thời điểm này để "tất tay" đánh xuống. Thị trường bạc đang bộc lộ những dấu hiệu đầu cơ điên rồ, tách rời hoàn toàn khỏi các yếu tố nền tảng.

Theo CNBC, giá bạc đã trải qua một đợt tăng "nóng" đến mức khó tin, tăng khoảng 146% chỉ riêng trong năm 2025, trước khi đột ngột sụp đổ gần 30% vào thứ sáu tuần trước. Trong phiên ngày 5/2, đà giảm tiếp tục bị nới rộng khi giá bạc có thời điểm mất tới 16%, thổi bay mọi nỗ lực hồi phục yếu ớt trước đó. Tại New York, hợp đồng tương lai bạc đã rơi xuống mốc 77 USD/ounce.

Giới quan sát thị trường đang so sánh cơn sốt bạc hiện tại với hiện tượng GameStop năm 2021 - khi các nhà đầu tư cá nhân điên cuồng đẩy giá cổ phiếu bất chấp định giá doanh nghiệp. Ông Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, nhận định: “Kim loại quý đã thu hút sự chú ý của đại chúng, dẫn đến làn sóng giao dịch theo đà với mức độ biến động còn vượt xa các tài sản đầu cơ rủi ro nhất”.

Sự biến động này thể hiện rõ khi động lực tăng giá không đến từ nhu cầu vật chất (như sản xuất pin mặt trời hay điện tử) mà chủ yếu do dòng tiền đầu cơ, các vị thế sử dụng đòn bẩy cao và thị trường quyền chọn. Khi giá quay đầu, hiệu ứng "hòn tuyết lăn" xuất hiện: Các lệnh cắt lỗ bị kích hoạt, nhà đầu tư buộc phải bán tháo để đáp ứng yêu cầu ký quỹ, khiến đà giảm càng thêm trầm trọng.

Đã đến lúc bắt đáy?

Mặc dù đà giảm mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những người bán khống như ông Bian Ximing, câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư cá nhân lúc này là liệu cơn bão đã đi qua?

Các chuyên gia hàng đầu từ phố Wall tỏ ra khá thận trọng. Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Goldman Sachs chỉ ra rằng, sự biến động dữ dội vừa qua chịu tác động lớn từ dòng tiền phương Tây chứ không chỉ là hoạt động đầu cơ từ Trung Quốc. Việc thanh khoản thắt chặt tại thị trường London càng khiến biên độ dao động giá bị khuếch đại.

Đáng chú ý, CME Group (sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới) đã phải nâng yêu cầu ký quỹ sau đợt bán tháo, một động thái được ví như "gáo nước lạnh" dập tắt cơn khát đầu cơ.

Ông Sunil Garg, Giám đốc điều hành của Lighthouse Canton, đưa ra lời khuyên thiết thực cho các nhà đầu tư: "Dù nhu cầu dài hạn đối với bạc trong công nghiệp và công nghệ vẫn còn nguyên giá trị, nhưng hiện tại chúng ta vẫn thấy quá nhiều vị thế đầu cơ chưa được xả hết".

Theo vị chuyên gia này, việc vội vã "bắt dao rơi" lúc này là cực kỳ mạo hiểm. Thị trường cần thêm thời gian để các vị thế đầu cơ bị quét sạch hoàn toàn, đưa giá trị của bạc trở về mức cân bằng và bền vững hơn.

Câu chuyện của "Big Short" Bian Ximing có thể là một bài học đắt giá: Trong một thị trường bị chi phối bởi cảm xúc và đòn bẩy, người giữ được cái đầu lạnh và nhìn thấu bản chất dòng tiền mới là người chiến thắng sau cùng.