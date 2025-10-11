Lâm Đồng sẽ thu hút đầu tư hàng chục dự án trọng điểm

Ngày 11/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

3 đột phá phát triển

Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 9-11/10 tại Học viện Lục quân, phường Lâm Viên - Đà Lạt, với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên của Đảng bộ. Trong 3 ngày làm việc, đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư (Ảnh: Minh Hậu).

“Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cho biết.

Theo ông Đặng Hồng Sỹ, nhiệm kỳ 2025-2030, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700-7.500 USD.

Lâm Đồng đưa ra 3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ mới. Trong đó bao gồm: đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, rào cản; đổi mới công tác cán bộ.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công - tư, gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương); cao tốc Nha Trang - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Tây Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện các dự án: Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; các công trình thủy lợi, đường ven biển; nhà máy điện Sơn Mỹ I, II; kho cảng Sơn Mỹ.

Thu hút đầu tư vào tổ hợp nhà máy bauxite, chế biến alumin; các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía nam Lâm Đồng, khu công nghệ cao; trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Liên Khương, cảng hàng không Phan Thiết; các khu đô thị thương mại quy mô lớn.

9 dự án mới đầu tư vào Lâm Đồng

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sau đại hội, tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong 2 ngày 11-12/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hội nghị có sự tham dự của 730 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố…

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng sẽ mời 270 doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có những nhiều tập đoàn lớn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho 9 đơn vị thực hiện các dự án về đô thị, du lịch, năng lượng, khu công nghiệp với tổng diện tích 23.000ha, tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng cũng ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư về các dự án du lịch, năng lượng.

Đợt này, Lâm Đồng cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 72 dự án lớn, trong đó có 25 dự án bất động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Một số dự án lớn như: khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng (3.998ha, phường Lang Biang - Đà Lạt); 4 dự án tổ hợp công nghiệp khai thác bauxite và chế biến alumin - nhôm (tổng diện tích 3.000 ha); dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (440ha), khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (625ha, xã Hàm Thuận Nam), khu đô thị thương mại dịch vụ mới Tiến Thành (346ha, phường Tiến Thành), khu đô thị sân bay Phan Thiết (294ha, phường Mũi Né)…

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ tại cuộc họp báo, tỉnh Lâm Đồng xác định các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số là những dự án trọng điểm thời gian tới.

Đồng thời, địa phương đưa ra giải pháp về tháo gỡ các khó khăn, thực hiện sớm các quy hoạch, tập trung phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để đưa tỉnh phát triển.