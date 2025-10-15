Người phụ nữ ở Lâm Đồng rơi xuống thác Voi mất tích

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà tìm kiếm người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở địa phương. Nạn nhân là chị P.T.N.N. (SN 1985, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng).

Hiện trường chị N. rơi xuống thác, mất tích (Ảnh: An Sinh).

Sáng 14/10, chị N. đến quán cà phê cạnh thác Voi để sử dụng dịch vụ, nhưng sau đó “biến mất”.

Nghi có chuyện bất thường, nhân viên quán trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, phát hiện chị N. di chuyển đến khu vực thác rồi rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban Lâm Hà, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm. Đến 16h30 ngày 15/10, việc tìm kiếm chị N. vẫn chưa có kết quả.