Báo Thái Lan nêu sự trái ngược của đội nhà và U23 Việt Nam

Sau trận chung kết SEA Games 33, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều sẽ bước vào thi đấu ở giải U23 châu Á. Mặc dù vậy, sự chuẩn bị của hai đội bóng trước giải đấu này hoàn toàn khác nhau.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải U23 châu Á, ngay sau khi vừa giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ Sporthero (Thái Lan) đã so sánh sự chuẩn bị của hai đội bóng. Trong đó, họ đặc biệt dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam. Tác giả viết: “Nhà vô địch SEA Games U23 Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Sau khi hội quân vào ngày 23/12, họ ngay lập tức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia (Hà Nội).

Lực lượng chủ yếu của U23 Việt Nam vẫn là những cầu thủ từng giành Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, với các gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Lý Đức và Nguyễn Quốc Việt. Toàn đội sẽ tập luyện tại Hà Nội trong 3 ngày trước khi lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12.

Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, đội bóng áo đỏ sẽ ra quân bằng trận gặp U23 Jordan vào ngày 6/1.

Trong khi đối thủ chính ở khu vực Đông Nam Á đã sớm tập trung, tổ chức tập huấn chuẩn bị cho giải đấu, thì đội U23 Thái Lan vẫn đang phải liên hệ với các CLB để xin nhả cầu thủ, còn bộ phận quản lý thì chủ yếu tập trung vào việc tổng kết, báo cáo thành tích đã qua.

Đến thời điểm hiện tại, chưa thấy dấu hiệu cho thấy đội bóng này thực sự tăng tốc cho một giải đấu tầm cỡ châu Á, sân chơi rõ ràng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều so với SEA Games”.

Theo tờ Siam Sport, nhiều CLB ở giải vô địch Thái Lan không chấp nhận nhả cầu thủ cho đội U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á vào tháng 1/2026. Lý do bởi các CLB đang bước vào giai đoạn căng thẳng ở mùa giải nên họ rất cần lực lượng tốt nhất. Thậm chí, theo báo giới Thái Lan, lực lượng của U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á còn không bằng so với khi họ tham dự SEA Games 33, giải đấu mà họ thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Phát biểu trước báo giới, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận: “Chúng tôi muốn giữ lại đội hình tham dự SEA Games nhưng gần như không thể. Giải U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên nhiều cầu thủ U23 phải trở lại CLB. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đang dính chấn thương.

U23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước giải châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Bộ khung từ đội hình SEA Games vẫn được giữ lại khá nhiều. Các cầu thủ trẻ đều có năng lực, dù thi đấu ở lứa U21 hay trong màu áo CLB. Việc họ được góp mặt ở đội U23 Thái Lan lần này là cơ hội tốt. Chúng tôi tin tưởng những cầu thủ được triệu tập sẽ thể hiện tốt. Toàn đội cũng đã lên kế hoạch đá giao hữu trước khi lên đường, nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ mới kiểm chứng năng lực”.

Truyền thông Thái Lan xác nhận các cầu thủ Yotsakorn Burapha, Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakhon và Chinngern Phutonyong chắc chắn vắng mặt ở giải U23 châu Á. Khả năng cầu thủ Erawan Garnier, người đang thi đấu ở đội trẻ Lyon, trở về tham dự giải U23 châu Á cũng mong manh.

U23 Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 29/12, trước khi lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 3/1. Họ sẽ thi đấu trận mở màn gặp U23 Australia vào ngày 8/1. Sau đó, “Voi chiến” sẽ lần lượt gặp Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).