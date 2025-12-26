Tổng Bí thư: Khơi dậy ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt

Tối 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt được một số thành tựu, kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả với mục tiêu cao nhất là xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, phục vụ nhân dân tốt nhất được triển khai bài bản với những bước đi vững chắc,...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao chứng nhận và biểu trưng cho các cá nhân, tập thể tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hàng loạt những chủ trương chiến lược của Đảng về đột phát phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, về hội nhập quốc tế trong tình hình mới,...

"Không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu xây dựng, triển khai kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, năm 2025 diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - là ngày hội non sông, nơi người dân được thụ hưởng thành quả của độc lập, tự do, đổi mới, phát triển, khơi dậy mạnh mẽ sự tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào của dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, năm 2025 kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong nhóm nước dẫn đầu thế giới, quốc phòng an ninh ổn định, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước không ngừng được nâng lên, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhân dân hội tụ niềm tin dâng cao, toàn Đảng toàn dân, toàn quân triệu người như một, hòa chung khí thế quyết tâm mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư bày tỏ, các điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay, đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Xây dựng Việt Nam văn minh, thịnh vượng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình, cũng như những tấm gương điển hình trong cả nước, những tập thể, cá nhân hàng ngày, hàng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ.

Tổng Bí thư chỉ rõ, với những thành tựu vĩ đại sau gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; với sức mạnh to lớn của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thử thách.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do đó Tổng Bí thư yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình thực hiện khát vọng của Bác Hồ kính yêu.

"Dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế", Tổng Bí thư khẳng định.