Phản ứng của Nga về kế hoạch hòa bình 20 điểm chấm dứt xung đột Ukraine

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik (Ảnh: Tass).

Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 25/12 cho biết chính quyền Ukraine sẽ không thể duy trì lực lượng quân đội với 800.000 quân nhân, con số mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra trong thỏa thuận hòa bình gồm 20 điểm sau các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Nếu vấn đề chủ quyền là điều thiết yếu, như ông Zelensky tuyên bố, và một phần trong vấn đề chủ quyền Ukraine là quân đội phải có 800.000 người, thì Ukraine sẽ làm gì với một lực lượng như vậy? Đó là một đội quân mà Ukraine sẽ không thể duy trì được", nhà ngoại giao Nga nói trên kênh truyền hình Russia-1.

Theo Đại sứ Miroshnik, Ukraine khó có khả năng duy trì quân đội gồm 800.000 người, theo đó sẽ có một bên khác giúp Ukraine duy trì quân đội và sử dụng lực lượng này để “giáng đòn” vào Nga.

Ông Miroshnik cũng cho biết, hiện vẫn chưa rõ điểm đầu tiên trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky, liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Ukraine, thực sự có nghĩa là gì.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, một trong những vấn đề được nêu trong kế hoạch hòa bình của Ukraine.

Theo kế hoạch của Tổng thống Zelensky, ông muốn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do Nga kiểm soát, được Ukraine và Mỹ cùng quản lý theo tỷ lệ 50-50. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói rằng, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga, các đặc phái viên của tổng thống đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Moscow.

Tổng thống Putin cho biết Nga cũng đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc nhà máy này sẽ một lần nữa cung cấp điện cho Ukraine.

Nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ năm 2022 và được cho là đã nằm trong lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine.

Ngày 24/12, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Ukraine đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, kế hoạch này bao gồm việc xác nhận chủ quyền của Ukraine, một thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc tuân thủ đường ranh giới tiếp xúc, và các đảm bảo an ninh, nhưng không nêu rõ chi tiết cụ thể. Kế hoạch hòa bình cũng dự kiến ​​giới hạn số lượng quân nhân Ukraine ở mức 800.000 người trong thời bình.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky phần lớn bỏ qua những lo ngại của Nga, yêu cầu Moscow nhượng bộ về lãnh thổ bất chấp những bước tiến mạnh mẽ của Nga trên chiến trường gần đây. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh kiểu NATO, đẩy nhanh quá trình đưa Ukraine gia nhập EU và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây vào Ukraine.

Kế hoạch này cũng loại bỏ các điều khoản liên quan đến quyền sử dụng tiếng Nga và Giáo hội Chính thống Ukraine, thay thế bằng những cam kết về việc phát triển các chương trình giáo dục nhằm thúc đẩy lòng khoan dung và chống phân biệt chủng tộc.

Nga tuyên bố đang xem xét và phân tích kế hoạch hòa bình của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột và phản ánh thực tế lãnh thổ trên thực địa.

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần chỉ ra rằng Moscow không hài lòng với một số điều khoản trong kế hoạch của Kiev. Cụ thể, Nga yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn quân khỏi Donbass, Kiev từ bỏ việc gia nhập NATO, và áp đặt các hạn chế đối với quy mô quân đội Ukraine.

Moscow khẳng định Ukraine và các nước châu Âu đã cố tình làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Mỹ bằng những điều khoản hoàn toàn không có lợi cho Nga.

“Các điều khoản mà họ đã cố gắng đưa ra không cải thiện được các văn kiện hòa bình hoặc cơ hội đạt được hòa bình lâu dài", nhà đàm phán cấp cao của Nga và cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết hồi đầu tuần.