Sun Group đề xuất quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc quy mô 1.000ha

Chiều 25/12, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group để nghe trình bày ý tưởng quy hoạch tổng thể Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng).

Khu du lịch Thác Bản Giốc có quy mô khoảng 1.000ha, nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Theo ý tưởng quy hoạch, các phân khu chức năng được thiết kế kết nối liền mạch, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương và vị trí biên giới chiến lược với Trung Quốc.

Mỗi phân khu gắn với những truyền thuyết, câu chuyện dân gian, đồng thời tôn vinh các giá trị đặc trưng như thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, động Ngườm Ngao, văn minh lúa nước và văn hóa tâm linh. Các sản phẩm dự kiến bao gồm công trình cảnh quan, show diễn nghệ thuật, du lịch trải nghiệm và dịch vụ nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group (Ảnh: Sungroup).

Dự án hướng tới sự hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa, gắn với lộ trình hiện thực hóa Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi cao tốc được mở rộng và kỳ vọng con số này sẽ chạm mốc 4 triệu lượt sau 5 năm triển khai, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết Tỉnh đánh giá cao ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc, kỳ vọng đây sẽ là dự án mang tính biểu tượng, đưa Cao Bằng vào dòng chảy du lịch quốc tế, chứ không chỉ trong nước.