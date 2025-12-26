Tối nay trao giải Quả bóng vàng: Vinh danh Đình Bắc, Bích Thùy?

5 ứng cử viên hiện có điểm số cao nhất cho danh hiệu QBV năm nay, gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên.

Trong số này, 3 cầu thủ kỳ cựu Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh khó cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Hoàng Đức và Tiến Linh không có danh hiệu nào trong năm qua. Riêng Tiến Linh thi đấu khá mờ nhạt trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quang Hải có Cúp quốc gia 2024-2025. Tuy nhiên, danh hiệu này có lẽ là chưa đủ để Quang Hải tranh chấp QBV Việt Nam năm 2025.

Ưu thế lớn hiện nằm trong tay hai cầu thủ trẻ, đó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên. Cả hai cầu thủ này là thành viên chủ chốt của đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 33.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm qua. Còn thủ môn Trần Trung Kiên dù khó cạnh tranh danh hiệu cao nhất, nhưng anh có thể nhắm đến Quả bóng bạc (QBB) hoặc Quả bóng đồng (QBĐ).

Bích Thùy là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu QBV nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thậm chí, trong trường hợp không giành được QBB hoặc QBĐ, thủ môn Trần Trung Kiên vẫn có khả năng giành danh hiệu cầu thủ nam trẻ hay nhất năm 2025. Đây là một trong những danh hiệu được trao tại lễ trao giải QBV tối nay.

Còn về danh hiệu QBV dành cho nữ, nhiều khả năng tiền vệ Bích Thùy sẽ soán ngôi các đàn chị như Huỳnh Như, Hải Yến, để đứng lên bục cao nhất.

Ngoài những danh hiệu ấy, lễ trao giải QBV 2025 còn có các giải thưởng gồm cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất, QBV futsal, cầu thủ ngoại hay nhất.

Ngoài ra, sau nhiều năm gián đoạn, Ban tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam sẽ trao lại danh hiệu cầu thủ được hâm mộ nhất năm.

Các danh hiệu QBV nam, QBV nữ, QBV futsal cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất, ngoại binh hay nhất sẽ do các nhà báo chuyên viết về thể thao, HLV trưởng của các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước, những nhà chuyên môn uy tín bầu chọn. Còn giải thưởng cầu thủ được hâm mộ nhất sẽ do người hâm mộ bầu chọn.