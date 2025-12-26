Khách Tây sửng sốt khi thử phở gan cháy độc lạ chỉ có ở Bắc Ninh

Iryna Yang (người Belarus) là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam khi sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô gái sinh năm 1996 thường xuyên chia sẻ các video trải nghiệm ẩm thực ở khắp Việt Nam với những cảm nhận vô cùng thú vị.

Gần đây, Iryna Yang thực hiện chuyến food tour (khám phá ẩm thực) Bắc Ninh. Cô thưởng thức các món ăn như: Nem bùi, bánh phu thê, cháo cá, bánh tẻ, thịt trâu… Một trong những món ăn để lại ấn tượng mạnh với cô gái người Belarus là phở gan cháy.

Nữ du khách bất ngờ với hương vị lạ của món phở gan cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Cô gái cùng người thân đến một quán phở gan cháy nổi tiếng Bắc Ninh ở phường Vũ Ninh. Tại đây, cô gọi một tô phở gan cháy đặc biệt giá 50.000 đồng gồm thịt thăn, cật, tim, gan lợn. Ăn cùng phở gan cháy là rau thơm và giá được chan giấm, tương ớt.

Nữ thực khách cho biết, sinh sống 7 năm ở Việt Nam, cô thường xuyên ăn phở gà, phở bò. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ăn phở gan cháy.

“Nếu không được giới thiệu trước mà chỉ quan sát bên ngoài, tôi không nghĩ đó là một tô phở”, cô nói.

Gan được chiên trên lửa lớn ăn kèm phở (Ảnh: Toàn Vũ).

Theo Iryna Yang, nguyên liệu đặc biệt nhất trong bát phở có lẽ là phần gan lợn đã được chiên chuyển màu rất đậm. Ở đất nước của cô, khi nấu ăn, đầu bếp không chiên phần gan này bao giờ. Bởi vậy, cô rất bất ngờ với vị bùi, béo của miếng gan. Phần ngoài cháy sém nhưng bên trong vẫn giữ được độ chín tới, mềm, ẩm, không bị khô.

Iryna Yang cho biết, đây là tô phở đặc biệt nhất mà cô từng ăn. Một bát 50.000 đồng rất đầy đặn, nước dùng đậm đà, ăn kèm rau không hề bị ngán. Chỉ ăn một tô là có thể no căng bụng.

Quán phở gan cháy mà Iryna Yang đến là địa chỉ quen thuộc với nhiều người dân Bắc Ninh và những người đam mê ẩm thực. Mỗi ngày, quán thu hút 200-300 thực khách, trong đó có không ít người di chuyển cả trăm cây số tìm tới thưởng thức vì tò mò.

Phở gan cháy Bắc Ninh sử dụng nguyên liệu chính là nội tạng lợn (Ảnh: Toàn Vũ).

Quán đã mở được 30 năm, không gian quán khá nhỏ hẹp. Khoảng 7-8h mỗi ngày, nhất là vào cuối tuần, khách thường xếp hàng dài chờ thưởng thức phở gan cháy. Thậm chí, nhiều người phải tự cầm sẵn khay để bê bát phở và tự tìm chỗ ngồi.

Theo chủ quán, các phần gan, cật sau khi mua về được sơ chế thật kĩ để khử mùi hôi, tanh rồi tẩm ướp. Thịt và cật được xào chung với cà chua, còn phần gan thì rán cháy xém ở chảo riêng.

Iryna Yang ấn tượng với ẩm thực, văn hóa miền quan họ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khác với phở gà, phở bò truyền thống ở Hà Nội hay Nam Định, phở gan cháy Bắc Ninh sử dụng nguyên liệu chính là nội tạng lợn bao gồm gan cháy, thịt nạc thăn, cật. Cũng bởi thế, hương vị bát phở khá khác biệt.

Nước dùng phở gan cháy được ninh bằng xương ống trong nhiều giờ với công thức riêng. Khi thực khách gọi món, chủ quán không chan trực tiếp phần nước này lên bát phở mà đun qua chảo vừa xào thịt để thêm vị béo, ngậy.

Về hình thức, nước phở có màu đậm, không trong như các loại phở bò, gà thường thấy. Thực khách chia sẻ, nước dùng này có vị béo ngậy từ nước xào cật, thịt nạc thăn.

Món phở này từng được nhiều thực khách chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng, gan quá cháy “đen thui” sẽ không tốt cho sức khỏe, phần nước dùng hơi nhiều dầu mỡ.

Được biết, quán phở này là của ông Hoàng Xuân Vinh ở Bắc Ninh thu hút 200-300 thực khách mỗi ngày. Khoảng 7h sáng, nhất là cuối tuần, khách xếp hàng dài, tự bưng bê và tìm chỗ trong con ngõ hẹp.

Ông Vinh cho biết, gan phải được rán trên chảo dầu nóng già trong khoảng 20 phút. Phần ngoài cháy sém nhưng bên trong phải giữ độ chín tới, mềm, ẩm, không bị khô.

"Lúc đầu mở bán, tôi rán miếng gan khá non nên khách phản ánh có mùi hoi, hơi khó chịu. Sau đó, tôi thử thái miếng gan dày hơn nhưng rán trên chảo lửa lớn. Dần dần, khách khen gan thơm, bùi. Cũng phải mất 6, 7 năm tôi mới có công thức hoàn chỉnh", ông Vinh chia sẻ.

Giá mỗi bát phở 30.000-50.000 đồng. "Trung bình một ngày quán bán được hơn 200 bát, ngày cuối tuần có thể hết 300 bát. Tôi chỉ bán sáng sớm đến 11h trưa là nghỉ", ông Vinh cho hay.