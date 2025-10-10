Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (SN 1973) tại tỉnh Đắk Lắk, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công.

Giai đoạn 2015-2019, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 3/2019, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 7/2021 đến nay, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Cuối tháng 4, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: An Chi).

Trong ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 5 Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, gồm: Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ; ông Bùi Thắng; ông Lưu Văn Trung và bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Chính trị cũng quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 15 người.