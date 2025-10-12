Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 12/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành và hàng trăm doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025 của Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với hơn 24.000km2, gồm 3 vùng sinh thái là cao nguyên, trung du, duyên hải.

Lâm Đồng hội tụ đầy đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển… Đây là những yếu tố mở ra tiềm năng phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay toàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười chia sẻ, với phương châm, khát vọng xây dựng Lâm Đồng thành tỉnh giàu, mạnh, địa phương cam kết hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh Lâm Đồng cũng nâng cấp cơ sở hạ tầng, kêu gọi, và tạo điều kiện tốt nhất để chào đón các tập đoàn, doanh nghiệp đến đầu tư, triển khai dự án.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các đơn vị tham quan không gian triển lãm, trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp (Ảnh: Minh Hậu).

“UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định quan điểm, thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng đưa ra phương châm hành động: Doanh nghiệp cần, chính quyền có; doanh nghiệp khó, có chính quyền”, ông Hồ Văn Mười nói. Ông cho biết thêm, tỉnh này tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và công khai minh bạch thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.

Tỉnh này hội tụ những tiềm năng, lợi thế vượt trội như cao nguyên Đà Lạt khí hậu ôn hòa, thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao; vùng duyên hải với bờ biển dài 192km, ngư trường rộng hơn 52.000km2, giàu tiềm năng kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo; vùng đại ngàn có trữ lượng bauxite lớn nhất cả nước, cùng tiềm năng dồi dào về điện gió, điện mặt trời.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Lâm Đồng hiện có gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh, gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn trên 2 triệu tỷ đồng. Những con số này minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư năng động, minh bạch và giàu tiềm năng của Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố 132 dự án kêu gọi đầu tư năm nay và 358 dự án trong giai đoạn 2026-2030. Đây là các dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao…

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp đầu tư, phát triển; phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển; đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 đơn vị thực hiện các dự án về đô thị, du lịch, năng lượng, khu công nghiệp với tổng diện tích 23.000ha, tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng cũng ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư về các dự án du lịch, năng lượng. Tỉnh cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 72 dự án lớn, trong đó có 25 dự án bất động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông…