Triển khai dự án xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an
(Dân trí) - Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an được xây dựng tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với quy mô hơn 1.560 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng.
Ngày 25/12, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái (thuộc Tập đoàn KVG) tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).
Dự án này được triển khai trên khu đất rộng gần 6ha với tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất xây dựng công trình nhà ở là hơn 4,4ha, phần còn lại dành cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Công trình được xây dựng 9 khối nhà, trong đó 7 khối nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an, 1 khối nhà ở thương mại và 1 khu nhà trẻ, ngoài ra có các công trình dịch vụ thương mại, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.
Các khối nhà có chiều cao tối đa 12 tầng, với hơn 1.560 căn hộ. Tiến độ thực hiện dự kiến đến quý III/2029; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất theo quy định.
Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang tập trung nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.
Trung tướng Đặng Hồng Đức mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi; đồng thời đề nghị chủ đầu tư xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ.
Khởi công cầu vòm dài 400m ở khu đô thị Cam Lâm
Cùng ngày, tại xã Cam Lâm, Công ty Cổ phần Vinhomes phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công cầu Nguyễn Tất Thành trên tuyến đường cùng tên. Đây là công trình nằm trên trục giao thông chiến lược, kết nối trung tâm Nha Trang với khu đô thị Cam Lâm và sân bay quốc tế Cam Ranh.
Cầu Nguyễn Tất Thành có chiều dài 400m, bắc qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép. Công trình gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt và bền vững trong dài hạn.
Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết cầu Nguyễn Tất Thành là dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị, du lịch - dịch vụ của khu vực Cam Ranh - Cam Lâm, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công trình này còn mang tính chất điểm nhấn của dự án khu đô thị Cam Lâm trong tương lai nói riêng và khu vực Cam Ranh - Cam Lâm nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức không gian phát triển đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư ở khu vực phía Nam tỉnh này.