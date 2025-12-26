Triển khai dự án xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an

Ngày 25/12, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái (thuộc Tập đoàn KVG) tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).

Dự án này được triển khai trên khu đất rộng gần 6ha với tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất xây dựng công trình nhà ở là hơn 4,4ha, phần còn lại dành cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an (Ảnh: Trung Thi).

Công trình được xây dựng 9 khối nhà, trong đó 7 khối nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an, 1 khối nhà ở thương mại và 1 khu nhà trẻ, ngoài ra có các công trình dịch vụ thương mại, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Các khối nhà có chiều cao tối đa 12 tầng, với hơn 1.560 căn hộ. Tiến độ thực hiện dự kiến đến quý III/2029; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Trung Thi).

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đang tập trung nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Trung tướng Đặng Hồng Đức mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi; đồng thời đề nghị chủ đầu tư xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ.