Người đàn ông nghi bị đâm tử vong tại nhà riêng ở Lào Cai

Tối 25/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 21h cùng ngày, chính quyền nhận được thông tin về việc một người đàn ông nghi bị đâm tử vong tại nhà riêng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Dung Thư).

Theo vị lãnh đạo, cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm, phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

"Nạn nhân là một người đàn ông, tử vong tại nhà riêng. Ở địa phương người đàn ông này đã lập gia đình và có con. Về thông tin cho rằng nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong chúng tôi chưa nắm được, cơ quan công an đang điều tra", vị lãnh đạo nói.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan tới vụ việc trên. Nhiều người cho rằng nam nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong do mâu thuẫn ghen tuông, tuy nhiên thông tin này đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.