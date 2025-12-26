VFF chỉ cử đội U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026

Ngày 25/12, Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã diễn ra. Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2025 và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội thường niên VFF năm 2025 (diễn ra ngày 26/12).

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam sẽ không dự Asiad 2026 dù vẫn còn tuổi (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hội nghị Ban Chấp hành đã thảo luận và nhất trí thông qua nhiều báo cáo, dự thảo quan trọng để trình Đại hội. Trong đó có việc thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 diễn ra ở Nhật Bản, nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027 tổ chức tại Malaysia.

Đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á có 5 cầu thủ có thể góp mặt trong đội U21 dự giải Asiad 2026 là Nguyễn Tân, Cao Văn Bình (thủ môn), Lê Văn Thuận (tiền vệ), Nguyễn Công Phương (tiền vệ) và Nguyễn Lê Phát (tiền đạo).

Ngoài ra, đội U21 Việt Nam có thể bổ sung những cầu thủ từ lứa U19, U20 hoặc thậm chí là U17. Việc chỉ cử đội U21 tham dự giải Asiad (thay vì lứa U23+3 như quy định) cho thấy VFF không đặt nặng vấn đề thành tích ở giải đấu này. Thay vào đó, cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam muốn có sự chuẩn bị cho giải SEA Games 34 diễn ra ở Malaysia.

Trước mắt, đội U23 Việt Nam (với nòng cốt là lứa U22 vừa vô địch SEA Games) đang ráo riết chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã hội quân từ ngày 23/12. Toàn đội sẽ lên đường sang Qatar từ ngày 26/12. Tại đây, "Rồng vàng" sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria. Tới ngày 1/1/2026, U23 Việt Nam sẽ sang Saudi Arabia tham dự giải U23 châu Á.

Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik là gặp U23 Jordan vào ngày 6/1. Tiếp đến, ngày 9/1, U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.