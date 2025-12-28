Người dân thích thú với làn đường dành cho xe đạp như ở châu Âu tại TPHCM

Những ngày cuối năm, người dân TPHCM đang háo hức trải nghiệm làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh). Đây là dự án thí điểm đầu tiên của thành phố nhằm tách biệt xe đạp khỏi dòng xe cơ giới, nâng cao an toàn giao thông đô thị.

Sau hơn hai tháng thi công, tuyến đường xe đạp dài gần 6km dọc vỉa hè trục đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại) đã dần thành hình.

Làn xe đạp được thiết kế rộng khoảng 2m, cho phép xe đạp lưu thông với vận tốc tối đa 20km/h, đảm bảo không gian di chuyển riêng biệt, an toàn và thuận tiện cho người dân.

Với tổng kinh phí đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài gần 5,8km, bề rộng 2m (thu hẹp còn 1,5m qua cầu), cho phép xe đạp di chuyển với tốc độ tối đa 20km/h.

Dự án cũng đã bố trí các bãi đậu và 5 trạm xe đạp công cộng tại những vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, nhằm khuyến khích người dân sử dụng.

Sự xuất hiện của làn đường dành riêng cho xe đạp đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân sinh sống dọc đại lộ Mai Chí Thọ và những người thường xuyên đạp xe rèn luyện sức khỏe.

Làn đường xe đạp len lỏi dưới hàng cây xanh trên vỉa hè, mang lại cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Anh Nguyễn Ngọc Danh (64 tuổi) chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ đạp xe tập thể dục, nhưng từ khi có làn đường ưu tiên, tôi dự định sẽ dùng xe đạp đi làm hàng ngày. Có làn riêng, tôi thấy an toàn và thoải mái hơn, nên muốn thay đổi thói quen di chuyển".

Anh Lê Thanh Tần (63 tuổi) cho biết, từ khi có làn xe đạp, anh đạp xe tập thể dục thường xuyên hơn trên tuyến Mai Chí Thọ, không còn lo lắng phải chen chúc cùng xe máy, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông. "Có làn đường riêng trên vỉa hè như thế này, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi đạp xe, thậm chí có thể thong thả vừa đạp vừa ngắm cảnh", anh Tần nói.

Hiện các tổ thi công đang tập trung vào những công đoạn cuối như kẻ sơn phân làn, lắp đặt biển báo giao thông và hoàn thiện các trạm xe đạp công cộng.

Công trình dự kiến hoàn tất vào ngày 31/12, được kỳ vọng sẽ tăng mức độ an toàn cho người đi xe đạp, thúc đẩy giao thông thân thiện môi trường, đồng thời góp phần cải thiện không gian đô thị, mang lại môi trường sinh hoạt yên tĩnh, dễ chịu cho người dân.

Đại lộ Mai Chí Thọ hiện dài hơn 6,3km, được xem là trục giao thông "xương sống" ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuyến đường có quy mô từ 10 đến 14 làn xe, kéo dài từ hầm vượt sông Sài Gòn đến nút giao Cát Lái, tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp.