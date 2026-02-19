Áo sơ mi in vết cháy giá hơn 1.000 USD bị dân mạng chế giễu

Thiết kế mang vẻ ngoài như bị hỏng đã nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu và tranh luận về xu hướng thời trang cố tình tạo cảm giác lỗi (distressed fashion).

Trong hơn một thập kỷ qua, khái niệm phong cách liên tục thay đổi, khiến nhiều món đồ tưởng chừng bình thường, thậm chí hỏng hóc vẫn được xếp vào thời trang cao cấp.

Vetements là thương hiệu thời trang xa xỉ gây chú ý với những thiết kế phá chuẩn, thường cố tình tạo cảm giác lỗi, cũ để thách thức quan niệm truyền thống về cái đẹp trong thời trang (Ảnh: Vetements).

Từ quần jeans rách như bị xé toạc đến giày thể thao lấm bùn, các nhà mốt không ngừng thử nghiệm các thiết kế lạ lùng. Chiếc áo in vết cháy bàn là được xem là ví dụ mới nhất của xu hướng này.

Sản phẩm có chi tiết cháy xém sẫm màu, mô phỏng dấu vết để lại khi bàn là đặt trên vải quá lâu. Thương hiệu cho biết đây là cách tiếp cận sáng tạo nhằm khai thác những “khiếm khuyết” của đời sống thường ngày. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội không đồng tình với cách lý giải này.

Thiết kế mô phỏng một mảng cháy sẫm màu ở túi áo - chi tiết thường bị coi là lỗi trong đời sống - nhưng thương hiệu gọi đó là cách khai thác “vẻ đẹp của sự không hoàn hảo” (Ảnh: X/Harish M).

Ngay khi được mở bán, thiết kế lập tức bị chế giễu với các bài đăng đùa cợt lan truyền nhanh chóng. Nhiều ý kiến cho rằng thời trang cao cấp đang cạn ý tưởng khi biến hậu quả của một sự cố thành sản phẩm đắt tiền.

Phần bình luận dưới trang sản phẩm tràn ngập những câu nói hài hước. Một số người cho biết họ sẽ không thừa nhận làm cháy áo ở nhà mà sẽ nói đó là thiết kế của thương hiệu.

Người khác cho rằng có thể tạo chi tiết tương tự miễn phí chỉ trong vài giây, trong khi một bình luận gọi đây là “màn trình diễn của chiếc bàn là từ thời đám cưới của mẹ”.

Chiếc áo sơ mi trắng in hình vết cháy trông giống như áo bị làm hỏng khi là (Ảnh: Vetements).

Giới quan sát nhận định câu chuyện phản ánh xu hướng “distressed” đang lan rộng trong thời trang xa xỉ. Nhiều nhà mốt gần đây tung ra các bộ sưu tập có chủ đích tạo cảm giác cũ, rách hoặc bẩn với mức giá cao.

Những người chỉ trích cho rằng các thiết kế này đang tôn vinh vẻ ngoài nghèo khó, trong khi mức giá của sản phẩm thì chỉ nhóm khách hàng siêu giàu mới có thể tiếp cận.