Tai nạn mùng 2 Tết, gia đình 3 người ở Lâm Đồng tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào 14h45, ngày 18/2 (mùng 2 Tết) trên quốc lộ 28, đoạn thuộc 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, thời gian này, tài xế Huỳnh Hùng (SN 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô con lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng xã Bảo Lâm 5 - Quảng Khê (Lâm Đồng).

Thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng bàn giao cho người nhà lo hậu sự (Ảnh: Hằng Đỗ).

Đến điểm trên, ô tô bất ngờ va chạm với xe máy do ông Nông Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Krông Nô, Đắk Lắk) điều khiển, chở theo vợ là bà Long Thị Huyến (SN 1980), con trai Nông Hải Lâm (SN 2016) lưu thông hướng ngược lại.

Va chạm làm ông Nông Văn Tuấn và bà Long Thị Huyến tử vong tại chỗ, bé Nông Hải Lâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 5 phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị nghiệp vụ có mặt xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.