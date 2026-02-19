Dòng người kéo dài hơn 1km mua gà cúng mùng 3 Tết ở TPHCM

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết), hàng dài người dân đã nối nhau trước các tiệm gà cúng lâu năm trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) để mua gà cúng hóa vàng, tiễn ông bà về cõi âm sau những ngày đoàn viên cùng con cháu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các cửa hàng bắt đầu đón khách từ 5h. Về trưa, lượng khách đến mua càng đông, xếp hàng kéo dài gần 1km. Đây là một trong những ngày cúng quan trọng nhất trong dịp đầu xuân, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và gửi gắm ước mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Thị trường gà cúng mùng 3 Tết tuy có mức giá đắt hơn ngày thường nhưng nhiều người vẫn cho rằng ở mức chấp nhận được. Theo đó, các cửa hàng bán theo một phần đầy đủ gồm gà, cháo và gỏi có giá 370.000 đồng/phần, đắt hơn ngày thường 20.000 đồng.

Một chủ tiệm gà trên đường Trần Phú cho biết: “Mỗi năm vào mùng 3 Tết, cửa hàng dự kiến phục vụ gần 1.300 con gà cúng, tăng khoảng 300 con so với năm ngoái. Đa số khách mua về để bày mâm lễ tiễn đưa ông bà”.

Anh Công Thành (phường Cầu Ông Lãnh) cho biết dù đã đặt trước, anh vẫn phải chờ hơn nửa tiếng mới nhận được gà. Anh Thành chia sẻ, khách mua nguyên con có thể lấy khá nhanh, nhưng nếu yêu cầu chặt sẵn hoặc mua kèm đầy đủ cháo, gỏi thì thời gian chờ kéo dài hơn rất nhiều do cửa hàng phải chế biến và chuẩn bị thêm.

Một số khách quen lâu năm tại các tiệm gà trên đường Trần Phú cho biết họ đã chủ động đặt và thanh toán từ trước Tết nhiều ngày để tránh cảnh chờ đợi trong cao điểm mùng 3.

Về trưa, lượng khách đổ đến đông đúc hơn. Những ai không đặt trước phải chờ hơn 45 phút mới tới lượt, nhiều người sốt ruột đứng nép sát mép đường, liên tục nhìn vào trong quầy mong sớm cầm được con gà cúng kịp giờ làm lễ.

Cảnh mua bán diễn ra tấp nập suốt buổi sáng, nhân viên liên tục cân, chặt, đóng gói, gần như không có phút nghỉ.

Trước lượng khách tăng đột biến, một số tiệm phải gọi thêm nhân viên đã về quê ăn Tết quay lại làm việc từ mùng 3 để kịp phục vụ.

Bạn Quốc Huy, nhân viên một cửa hàng bán gà trên đường Trần Phú, cho biết chỉ trong buổi sáng đã nhận hơn 100 cuộc gọi hỏi còn hàng hay không, đặt trước rồi ghé lấy sau. Trên tay cùng lúc hai chiếc điện thoại, Huy liên tục nghe và xác nhận đơn, gần như không có phút nghỉ khi khách đứng chờ phía trước vẫn mỗi lúc một đông.

Nhiều người đến muộn rơi vào cảnh hết lượt, phải tiếp tục đứng đợi đợt gà kế tiếp, thời gian chờ vì thế kéo dài thêm, không ít người thấp thỏm vì sợ trễ giờ cúng.

Anh Huỳnh Thái Sự, một tài xế giao hàng công nghệ, cho biết lượng khách đổ về mua gà cúng sáng mùng 3 "quá tải" so với ngày thường. "Tôi thường nhận đơn ở đây, bình thường có đơn trên hệ thống là tới lấy ngay. Nhưng hôm nay đến nơi phải xếp hàng, chờ lâu hơn rất nhiều", anh Sự nói.

Trong mâm cúng ngày này, con gà trống luộc gần như là lễ vật không thể thiếu. Gà được chọn kỹ lưỡng, dáng đẹp, da vàng óng, bày biện trang trọng trên bàn thờ, gửi gắm ước mong một năm mới đủ đầy, thuận hòa và may mắn.

Lễ cúng hóa vàng là nghi thức khép lại những ngày Tết, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và gửi gắm ước mong một năm mới bình an, thuận lợi. Vì thế, đây được xem là một trong những ngày cúng quan trọng nhất trong dịp đầu xuân.