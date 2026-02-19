Tổng thống Trump chỉ thị "lột xác" Không lực Một, hé lộ diện mạo mới

Hình ảnh mô phỏng của chiếc Không lực Một mới (Ảnh: Reuters).

Không quân Mỹ cho biết thiết kế mới sẽ gồm các màu “đỏ, trắng, vàng và xanh lam đậm”. Phối màu này sẽ được áp dụng cho chiếc máy bay đang được nâng cấp để làm Không lực Một, cũng như một số máy bay nhỏ hơn thường chở các quan chức cấp cao khác của chính phủ.

Hình ảnh mô phỏng được công bố trùng với mô hình máy bay từng được đặt trong Phòng Bầu dục khi Tổng thống tiếp các lãnh đạo nước ngoài.

Boeing hiện đang cải hoán 2 chiếc 747-800 để thay thế 2 chiếc Boeing 747-200 đã cũ mà Tổng thống đang sử dụng. Những máy bay này sẽ mang mật danh “Không lực Một” mỗi khi Tổng thống có mặt trên khoang.

Năm 2018, ông Trump chỉ đạo các máy bay mới sẽ bỏ thiết kế xanh - trắng mang tính biểu tượng trong hàng chục năm qua, thay bằng tông trắng và xanh hải quân. Theo kế hoạch khi đó, nửa trên thân máy bay sẽ sơn trắng, phần dưới và bụng máy bay sơn xanh đậm, cùng một dải đỏ sẫm kéo dài từ buồng lái đến đuôi. Cách phối màu này khá tương đồng với chuyên cơ cá nhân của ông Trump.

Màu sơn hiện tại của chuyên cơ (Ảnh: SCMP).

Tuy nhiên, một đánh giá của Không quân cho rằng việc sử dụng màu sẫm hơn có thể làm tăng chi phí và khiến tiến độ bàn giao máy bay bị chậm lại. Tháng 3/2023, cựu Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định này.

Tháng trước, ông Trump tiếp tục nói với các phóng viên rằng: “Chúng ta muốn xanh quyền lực, không phải xanh nhạt. Mọi thứ đều có thời điểm thích hợp. Chúng ta sẽ thay đổi màu sắc”, ông nói thêm.

Không quân Mỹ cũng cho biết một chiếc Boeing 747-8i thứ 3 sẽ được sơn cùng phối màu.

Tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chính thức tiếp nhận một chiếc Boeing 747 hạng sang do Qatar trao tặng để sử dụng làm Không lực Một. Sau đó, Bộ trưởng Không quân Troy Meink nói với các nhà lập pháp rằng chi phí cải tạo an ninh cho chiếc máy bay này sẽ dưới 400 triệu USD, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.