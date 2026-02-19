Khoe video nghi thức cầu may dịp Tết, công ty ở Singapore vướng tranh cãi

Theo nội dung do công ty bất động sản PropertyLimBrothers (PLB) đăng tải, video ghi lại bữa tiệc thường niên "shou gong fan" - hoạt động được nhiều công ty tổ chức trước Tết nhằm tổng kết thành tựu và tăng gắn kết nội bộ.

Trong video, nhân viên tập trung quanh nhiều bàn để thực hiện nghi thức lohei - vừa tung yusheng (món salad cá sống) vừa hô những lời chúc may mắn. Đây là phong tục phổ biến trong cộng đồng người Hoa, mang ý nghĩa cầu tài lộc và khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Singapore: Nhân viên ném thức ăn trong tiệc Tết, doanh nghiệp bị chỉ trích (Video: PLB).

Tuy nhiên, hình ảnh cho thấy một số nhân viên không chỉ tung yusheng lên cao mà còn ném thức ăn về phía bàn khác hoặc đồng nghiệp. Một số người dùng nắp hộp nhựa để che chắn, thậm chí có người trùm túi nilon lên đầu để tránh thức ăn bay tới.

Trong phần chú thích, PLB mô tả buổi lễ đạt cao trào với các hoạt động Tết, phần trình diễn sáng tạo và nghi thức truyền thống “theo cách của PLB”.

Theo Asia One, video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Sau khi nhận nhiều phản hồi trái chiều, doanh nghiệp đã hạn chế bình luận trên các nền tảng.

Nghi thức truyền thống dịp Tết biến thành màn ném thức ăn gây tranh cãi (Ảnh: Asia One).

Dù vậy, video tiếp tục được người dùng chia sẻ rộng rãi khiến tranh luận lan rộng. Nhiều ý kiến cho rằng việc ném thức ăn đi ngược ý nghĩa của nghi thức lohei, vốn đề cao sự sum vầy và cầu chúc may mắn.

Một số bình luận so sánh video này với clip từng lan truyền ghi cảnh sinh viên tại Đại học Công nghệ Nanyang ném thức ăn trong dịp Tết, cho rằng hiện tượng tương tự đang lặp lại.

Không ít ý kiến chỉ trích đây là hành vi lãng phí thực phẩm, trong khi một số người nhận xét cách thể hiện này thiếu phù hợp với môi trường doanh nghiệp.

Lohei là phong tục phổ biến tại Singapore và Malaysia, trong đó các thành viên cùng trộn và tung yusheng đồng thời đọc những câu chúc tốt lành, tung càng cao tượng trưng cho tài lộc càng lớn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh công ty này vừa vướng bê bối đời tư khi hai lãnh đạo là Melvin Lim và Grayce Tan trở thành tâm điểm tin đồn ngoại tình lan truyền trên mạng xã hội đầu năm nay.