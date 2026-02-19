Tài xế ô tô "dính cồn" mùng 1 Tết, hùng hổ chặn đường xe khác

Ngày 19/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.Đ. (SN 1996, trú tại phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang) do có hành vi điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn.

Với vi phạm trên, tài xế Đ. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT xuất hiện và xử lý tài xế ô tô có hành vi chặn đầu ô tô khác trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Tài xế Đ. là người có hành vi dừng ô tô giữa đường, chặn đầu xe khác để cãi vã, gây ùn ứ giao thông trên đường. Hành vi vi phạm này đã bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo Cục CSGT, khoảng 21h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), tại km188 quốc lộ 37 thuộc thôn Tân Phúc (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), anh Đ.T.Đ. điều khiển ô tô biển số 37K-571.xx (đi hướng Thái Nguyên đi Tuyên Quang) và đi sang làn đường đối diện, chặn đầu ô tô BKS 20A-781.xx đang lưu thông trên đường.

Nam tài xế sau đó xuống xe để cãi vã, gây ách tắc giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp cận hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn với 2 tài xế ô tô. Cảnh sát phát hiện anh Đ.T.Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,098mg/lít khí thở, còn tài xế ô tô biển số 20A-781.xx không có nồng độ cồn.