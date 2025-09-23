Phối cảnh đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM) vừa thông tin về dự án xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ (từ Công viên Bờ sông Sài Gòn đến xa lộ Hà Nội).

Trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (giáp chung cư The Sun Avenue) có tổng mức đầu tư 12,7 tỷ đồng, dự kiến được khởi công ngày 1/10, hoàn thành trong năm 2025.

Sơ đồ làn đường ưu tiên cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: UTMC).

Ở giai đoạn hoàn thiện (dự kiến trong năm 2026), chủ đầu tư sẽ làm nốt đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên Bờ sông Sài Gòn và đoạn từ đường D1 đến xa lộ Hà Nội.

Sau khi hoàn thiện toàn tuyến, thành phố sẽ có một tuyến đường dành riêng cho xe đạp xuyên bán đảo Thủ Thiêm và kết nối đến ga metro Rạch Chiếc.

Mặt cắt ngang của đại lộ Mai Chí Thọ sau khi có thêm làn xe đạp (làn màu đỏ) (Ảnh: UTMC).

Theo thiết kế, tuyến đường dành riêng cho xe đạp gồm 2 chiều, mỗi chiều rộng 2m, được thi công trên phần đất hiện là 2 bên vỉa hè của đại lộ Mai Chí Thọ. Với các đoạn qua cầu, làn đường thu hẹp còn 1,5m.

Mặt đường có kết cấu bê tông nhựa, có vạch sơn thể hiện làn riêng cho xe đạp. Dọc tuyến sẽ có các bãi đỗ, trạm xe đạp công cộng để người dân sử dụng.

Phối cảnh làn đường dành riêng cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: UTMC).

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, tuyến đường sẽ giúp kết nối các khu dân cư lớn như Khu đô thị Sala, New City, The Sun Avenue với các tiện ích công cộng như Công viên Bờ sông Sài Gòn, ga metro Rạch Chiếc...

Khi được hoàn thiện, đây sẽ là tuyến đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên tại TPHCM. Trước đó, Hà Nội đã thí điểm xây dựng tuyến đường dành riêng cho xe đạp ven sông Tô Lịch.