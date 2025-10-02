TPHCM khó mở làn riêng cho xe đạp ở khu vực trung tâm

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 2/10, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) Nguyễn Kiên Giang cho biết, TPHCM đang thí điểm mở làn đường dành riêng cho xe đạp, nhưng sẽ khó triển khai ở khu vực trung tâm thành phố.

Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM Nguyễn Kiên Giang phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07/2003 của Bộ Xây dựng quy định, làn đường dành cho xe đạp có thể bố trí trên vỉa hè, chung với phần đường của người đi bộ, hoặc bố trí dưới lòng đường và phải đảm bảo tiêu chí rộng tối thiểu 2,5m.

Ông Giang cho rằng, đối với địa bàn trung tâm thành phố, vỉa hè không có sự đồng bộ, có đoạn diện tích hẹp, có đoạn người dân để xe máy, một số vị trí tồn đọng công trình hạ tầng (tủ điện, cột đèn), nên bố trí làn dành cho xe đạp trên vỉa hè sẽ có những bất cập.

Trong khi đó, các tuyến đường ở khu vực trung tâm thường xuyên đông đúc, nhất là giờ cao điểm, nếu bố trí riêng làn xe đạp rộng 2,5m sẽ xảy ra xung đột với các phương tiện khác. Ngoài ra, ông Nguyễn Kiên Giang cho rằng, hiện nay, phương tiện được sử dụng trên đường chủ yếu là xe máy, người đi xe đạp rất ít, do đó việc bố trí làn xe đạp dưới lòng đường cũng sẽ gặp khó khăn.

“Thời gian qua chúng tôi bố trí làn rẽ phải chỉ rộng 1-1,5m, nhưng nhiều người không chấp hành, đậu xe trên làn này, gây ảnh hưởng việc lưu thông, do đó việc bố trí làn đường cho xe đạp rộng 2,5m sẽ gặp khó khăn”, ông Nguyễn Kiên Giang nói.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, Sở Xây dựng đang thí điểm làn đường dành cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, dài khoảng 6km.

Nếu việc thí điểm này thành công, lượng xe máy giảm đi, sẽ có cơ hội thí điểm trên một số tuyến đường khác.

Với lượng phương tiện đông đúc, khu vực trung tâm TPHCM khó mở làn riêng cho xe đạp (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, mô hình này đã nhen nhóm cách đây khoảng 10 năm, được Sở Xây dựng nghiên cứu khoảng 20 tuyến đường. Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến các ban ngành đã gặp rất nhiều phản ứng.

Một số ban ngành cho rằng, hiện tại làn đường dành cho xe máy vốn đã không đủ; trong bối cảnh khí hậu biến đổi khắc nghiệt, khó có thể kỳ vọng nhiều người đi xe đạp.

“Xe đạp chỉ phù hợp với quá trình phát triển metro, xe buýt. Ví dụ, buổi sáng chúng ta đi xe đạp đoạn ngắn từ nhà đến điểm giữ xe, rồi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện công cộng đến nơi làm việc, chiều chúng ta quay lại lấy xe, sẽ phù hợp hơn”, ông Nguyễn Kiên Giang nêu ví dụ.

Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra, thành phố đã từng bước nghiên cứu, phát triển để xe buýt điện lưu thông nhiều như hôm nay. Do đó, việc thí điểm làn dành riêng cho xe đạp cũng phải có quá trình nghiên cứu để triển khai hiệu quả.