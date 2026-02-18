CSGT bay flycam soi tài xế lái xe từ quán nhậu ra đường

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 18/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa 18/2 (tức mùng 2 Tết), Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) lập tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường tỉnh 163, địa phận xã Mậu A.

Đặc biệt, trong ca làm việc trưa nay, CSGT còn sử dụng cả flycam (thiết bị bay không người lái) để ghi nhận, phát hiện các tài xế đã sử dụng rượu bia trong các quán nhậu, sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Theo đó, CSGT sẽ bố trí một tổ công tác tuần tra, khảo sát địa bàn ở gần các khu vực nhà hàng, quán nhậu.

Sau đó, một cán bộ CSGT sẽ làm nhiệm vụ bay flycam để quan sát, khi phát hiện tài xế điều khiển phương tiện đi từ quán nhậu ra đường, CSGT sẽ sử dụng bộ đàm để thông báo cho cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt gần đó dừng xe kiểm tra và xử lý vi phạm.

Lúc 13h, cán bộ tổ công tác sử dụng flycam phát hiện một phụ nữ điều khiển ô tô BKS 21A-035.xx di chuyển từ nhà hàng D.T. (cách chốt kiểm soát nồng độ cồn khoảng 400m) ra đường tỉnh 163 và lưu thông trên đường.

Ngay lập tức, cán bộ CSGT thông báo qua bộ đàm cho lực lượng CSGT tại chốt dừng xe kiểm tra.

Khoảng 2 phút sau, tổ công tác tại chốt công khai phát hiện ô tô nêu trên và yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, nữ tài xế là chị P.T.T. (33 tuổi, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) không vi phạm nồng độ cồn.

"Hôm nay tôi cùng chồng và một số người bạn tổ chức liên hoan gặp mặt ở nhà hàng, do chồng tôi đã uống rượu nên tôi không uống và nhận nhiệm vụ lái xe. Rất may hôm nay tôi cầm lái, nếu chồng tôi lái thì vừa nguy hiểm lại còn mất thêm tiền nộp phạt trong ngày đầu năm mới", nữ tài xế chia sẻ.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục sử dụng flycam và phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy đi từ một quán ăn ra đường, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, cảnh sát xác định tài xế là anh N.V.T. (SN 1984, trú tại xã Mậu A), vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung - 0,716mg/lít khí thở.

"Hôm nay tôi đi liên hoan gặp mặt đầu năm và đã sử dụng rượu. Tôi không ngờ hôm nay CSGT cũng xử lý nồng độ cồn. Ngày đầu năm, tôi mong các đồng chí bỏ qua cho lần này", anh T. trình bày nhưng vẫn bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.

Trong quá trình xử lý vi phạm, tổ công tác còn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, tài xế B.D.H. (SN 1981) cho biết, bản thân vừa uống vài chén rượu chúc Tết bên bố mẹ vợ và trở về nhà. Do chủ quan nên anh H. đã tự điều khiển xe máy về nhà và bị CSGT xử lý. Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế này vi phạm ở mức 0,568mg/lít khí thở.

Cảnh sát cũng bố trí một tổ công tác làm nhiệm vụ chống quay đầu, kịp thời ngăn chặn các trường hợp vi phạm có biểu hiện không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Một trường hợp nam thanh niên quay đầu xe bỏ chạy bị lực lượng CSGT kịp thời khống chế, đưa về chốt CSGT để kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai), cho biết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đơn vị này thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hạn chế thấp nhất sự đối phó của người vi phạm.

"Chúng tôi duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên Tết với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ, xử lý vi phạm nồng độ cồn để kiềm chế tai nạn giao thông. Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, vị Trung tá CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tá Trung, trong ngày mùng 1 Tết, đơn vị này đã tổng kiểm soát gần 500 lượt phương tiện, qua đó xử lý 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 7 trường hợp vi phạm về tốc độ. Tổng tiền phạt hơn 170 triệu đồng.