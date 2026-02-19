Tây Ninh tăng tốc đầu tư hạ tầng năm Bính Ngọ để liên kết vùng

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng của Tây Ninh. Hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt khởi công, từ công nghiệp, đô thị đến hạ tầng giao thông, tạo nên diện mạo phát triển mới cho địa phương.

Trong đó có thể kể đến Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, Khu đô thị Phước Vĩnh Tây; cùng các công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng đường tỉnh 830C và tuyến đường huyết mạch ĐT.827E.

Những dự án này không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp - đô thị, mà còn từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Nhiều dự án nghìn tỷ được khởi công

Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, Khu đô thị Phước Vĩnh Tây và đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E được khởi công cùng ngày 19/8/2025. Đây là 3 dự án trọng điểm được Tây Ninh triển khai nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 tại xã Đức Huệ (Tây Ninh) có vị trí cửa ngõ kết nối liên vùng, tọa lạc tại nút giao giữa Vành đai 4 - cao tốc phía Tây - quốc lộ 62 - N2, thuận lợi kết nối nhanh đến TPHCM, cảng biển quốc tế Long An, sân bay Long Thành và các cảng trọng điểm như Cát Lái, Cái Mép.

Dự án có quy mô hơn 322ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tích hợp sản xuất bền vững, logistics và không gian thân thiện môi trường.

Phối cảnh Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 (Ảnh: N.H.).

Bên cạnh đó, dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây có quy mô gần 1.100ha, tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành một trong những khu đô thị quy mô lớn của khu vực. Dự án phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững, tích hợp đầy đủ tiện ích y tế, văn hóa, thể thao, cảnh quan, công viên cây xanh, hướng tới không gian sống hiện đại, hài hòa với thiên nhiên.

Đối với dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E tại xã Tân Trụ, tuyến ĐT827E kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, dài khoảng 55km; điểm đầu tại đường Phạm Hùng (TPHCM), điểm cuối tại ngã ba Trung Lương (Đồng Tháp).

Trong đó, đoạn qua TPHCM dài 5,8km; đoạn qua Đồng Tháp dài 14,2km; đoạn qua Tây Ninh dài hơn 35km, đi qua nhiều địa bàn trọng yếu và vượt 3 con sông lớn gồm Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. Theo quy hoạch, tuyến đường được xây dựng với quy mô hoàn chỉnh 10 làn xe (6 làn chính và 4 làn song hành).

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng đường dẫn vào 3 cầu, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai khi cân đối đủ nguồn lực, bảo đảm đúng định hướng quy hoạch.

Bên cạnh đó, hai dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh và Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại phường Tân Ninh được khởi công ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị thực hiện lễ động thổ khởi công dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn (Ảnh: An Huy).

Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn cao 24 tầng, gồm khách sạn 4 sao đạt chuẩn quốc tế, khu hội nghị, thương mại, không gian cộng đồng và hệ thống tiện ích đa năng, tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại trung tâm phường Tân Ninh, trên trục đường 30/4 - tuyến kết nối trung tâm tỉnh với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các địa phương lân cận.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) có quy mô hơn 495ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - tuần hoàn, ưu tiên thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Tây Ninh.

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh đã và sắp hoàn thành như đường ĐT823D (xã Đức Hòa), mở rộng ĐT789 (xã Hưng Thuận), đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh, đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa).

Khi hoàn thành, các dự án giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị sẽ tạo động lực phát triển kinh tế Tây Ninh giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm logistics trọng điểm phía Nam.

Loạt dự án giao thông sắp triển khai

Trong giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm kết nối với TPHCM và Đồng Tháp, nhằm tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, đầu năm 2026, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TPHCM đã làm việc, thống nhất chủ trương đầu tư 9 dự án giao thông nhằm nâng cao năng lực kết nối giữa hai địa phương.

Các dự án gồm: đường mở mới Tây Bắc và ĐT823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài và trục động lực Đức Hòa; cao tốc TPHCM - Mộc Bài; đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn; quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương và ĐT826C; tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) và ĐT789; trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài); tuyến đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B).

Dự án đường ĐT823D qua địa phận tỉnh Tây Ninh sắp hoàn thành để kết nối đường mở mới Tây Bắc ở TPHCM (Ảnh: An Huy).

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Tây Ninh cũng xây dựng danh mục ưu tiên với 6 công trình trọng điểm. Đáng chú ý là dự án đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á dài khoảng 33km, quy mô 8-10 làn xe, tổng mức đầu tư 7.600 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP.

Danh mục này còn có các dự án: tuyến TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT827E); đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh; trục động lực Đức Hòa; đường Tân An - Bình Hiệp; Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Đối với các trục động lực, tỉnh tập trung triển khai 3 dự án gồm: cao tốc TPHCM - Mộc Bài; cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1); tuyến động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ.

Riêng cao tốc Gò Dầu - Xa Mát dài khoảng 28km, tổng mức đầu tư 9.826 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BOT.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 công trình đột phá, đồng thời triển khai thi công 6 dự án còn lại. Một số dự án giao thông quan trọng được ưu tiên gồm: nâng cấp, mở rộng ĐT830C; ĐT791 kết nối cửa khẩu Xa Mát - Tân Nam; ĐT785 từ thị trấn Tân Châu đến ngã ba Kà Tum.

Đáng chú ý, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường được xác định là công trình đột phá về hạ tầng y tế.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là hoàn thành 100% các công trình trọng điểm, trục động lực và dự án do Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2025-2030.