Bác tin ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ngày mùng 2 Tết ở Hà Nội

Ngày 19/2 Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện vào khoảng 19h ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tài khoản mạng xã hội mang tên "Nay H’My" đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, bài viết không ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể, khiến nhiều người dùng mạng xã hội lầm tưởng đây là vụ việc vừa mới xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong ngày mùng 2 Tết.

Theo cảnh sát, qua xác minh hình ảnh, dữ liệu và tài liệu lưu trữ, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ cũ). Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm ngay sau khi xảy ra.

"Qua đánh giá ban đầu, tài khoản "Nay H’My" có dấu hiệu đăng tải bài viết nhằm thu hút tương tác. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc cắt ghép tinh vi, đăng lại các vụ việc gây chú ý trong dư luận nhưng đã xảy ra từ trước, trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

"Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo.