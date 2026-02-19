Tổng Bí thư chứng kiến Việt Nam mua “siêu máy” điều trị ung thư của Mỹ

Lễ ký kết với sự chứng kiến của Tổng Bí Thư Tô Lâm giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.), diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ về hòa bình và phát triển bền vững.

Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm, lễ ký kết còn có sự tham gia chứng kiến của đại diện Bộ Thương mại Mỹ gồm Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ David Fogel và Thứ trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael G. DeSombre.

Chiều 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất của Mỹ (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận phiên bản công nghệ xạ trị proton tích hợp AI mới nhất thế giới, vừa được FDA Mỹ cấp phép tháng 10/2025. Với công nghệ cao cấp và số lượng sản xuất khan hiếm, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận phiên bản máy xạ trị tối tân này, sau Stanford Medicine - một bệnh viện hàng đầu tại Mỹ.

Cuộc cách mạng xạ trị “siêu trúng - siêu đúng - siêu an toàn”

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết MEVION S250-FIT là hệ thống proton thế hệ mới nhất, được phát triển gần như hoàn thiện về độ chính xác và an toàn.

Ý tưởng về Proton Therapy được phát minh từ năm 1946, điều trị ca đầu tiên vào năm 1954 và nhanh chóng phát triển, trở thành cuộc cách mạng trong xạ trị ung thư bởi hiệu quả, tính an toàn cao hoàn toàn khác biệt so với xạ trị thông thường.

Theo Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, nếu trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia), thì hiện nay, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”. Theo đó, năng lượng tiêu diệt khối u tập trung mạnh mẽ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

MEVION S250-FIT tích hợp AI giúp lập kế hoạch điều trị thích ứng theo từng thay đổi nhỏ nhất của cơ thể người bệnh. Công nghệ HYPERSCAN™ cho tốc độ chuyển lớp và quét tia nhanh gấp 20 lần thế hệ cũ, hạn chế sai lệch do chuyển động hô hấp. Bộ chuẩn trực Adaptive Aperture® tạo rìa tia sắc nét gấp ba lần thông thường, tăng độ chính xác đến cấp độ milimet.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Thiết kế “All-in-One” tích hợp máy gia tốc, hệ thống chụp CT, lập kế hoạch điều trị và chiếu xạ trên cùng một nền tảng nhỏ gọn giúp rút ngắn thời gian lắp đặt, vận hành. Công nghệ nam châm siêu dẫn Synchrocyclotron 10 Tesla cung cấp chùm proton năng lượng cao, xử lý hiệu quả các khối u sâu và phức tạp.

Đặc biệt, hệ thống cho phép điều trị ở tư thế ngồi hoặc đứng (Upright), giúp người bệnh thoải mái hơn, dễ thở hơn, tăng độ ổn định giữa các buổi xạ trị.

Mô phỏng nhanh quá trình lắp đặt vận hành "siêu máy" xạ trị ung thư

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết công nghệ SmartARC™ của máy cho phép chùm proton di chuyển linh hoạt quanh cơ thể, phân bố liều đồng đều, rút ngắn thời gian điều trị. Hệ thống CT hai mức năng lượng chụp ngay tại phòng xạ trước mỗi phân liều giúp hiệu chỉnh tư thế chính xác, nâng cao độ tin cậy.

“Đây là bước tiến đột phá giúp mở ra cơ hội điều trị cho các khối u nằm ở vị trí sâu, nhạy cảm như não, đầu cổ, tủy sống, phổi, gan… với mức độ an toàn cao hơn đáng kể so với xạ trị truyền thống”, bác sĩ Hiển nói.

Tầm nhìn chiến lược của y tế Việt Nam

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc đầu tư hệ thống proton thế hệ mới là một phần trong chiến lược dài hạn góp phần đưa Việt Nam tiệm cận chuẩn điều trị ung thư thế giới.

“Ngoài ý nghĩa chuyên môn, sự kiện này còn góp phần giữ lại hàng tỷ USD chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài mỗi năm của người Việt, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

BV Tâm Anh cũng đang ứng dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD (Elekta, Thụy Điển) với độ chính xác và hiệu quả vượt trội (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Trong những năm qua, Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư đa mô thức: hóa trị thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích, phẫu thuật robot, tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Việc ký hợp đồng mua MEVION S250-FIT không chỉ bổ sung một thiết bị công nghệ cao, mà còn đưa Việt Nam chính thức tham gia mạng lưới điều trị proton tiên tiến toàn cầu của Mevion.

Robot Da Vinci Xi giúp bác sĩ phẫu thuật hiệu quả cao các bệnh ung thư phổi, tiêu hóa, phụ khoa, tiết niệu…, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sự kiện tại Washington D.C. được giới chuyên môn đánh giá là cột mốc quan trọng trong hành trình y tế Việt Nam làm chủ công nghệ cao. Khi “siêu máy” proton thế hệ mới đi vào vận hành, người bệnh ung thư trong nước có thể tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà - với kỳ vọng hiệu quả cao hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ung thư.

Thịnh Tín