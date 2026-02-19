Ukraine nêu lập trường của các bên về Donbass

Khói bốc lên từ Severodonetsk, thành phố ở Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Ukraine và Nga đã đạt được tiến triển về các vấn đề quân sự. Tuy nhiên, về mặt chính trị, đặc biệt liên quan đến Donbass, 2 bên vẫn giữ các lập trường khác nhau.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Anh Piers Morgan, Tổng thống Zelensky cho hay, các bên đã tiến gần hơn tới kết quả trên lĩnh vực quân sự, bao gồm khả năng xây dựng một văn bản quy định cách thức giám sát lệnh ngừng bắn ngay sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

Ngược lại, lĩnh vực chính trị vẫn phức tạp. Ông cho biết các bên không có lập trường thống nhất, ngay cả trong khuôn khổ đàm phán Mỹ - Nga - Ukraine. Ông lưu ý vẫn tồn tại 3 cách tiếp cận khác nhau liên quan đến các vấn đề lãnh thổ.

Ông nhắc lại, trong các cuộc đàm phán hòa bình năm 2025 tại Ả rập Xê út, Mỹ đã đề xuất ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc, còn các vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết hoàn toàn thông qua con đường ngoại giao. Kể từ đó, các cuộc thảo luận đã phát triển, bao gồm cả những ý tưởng liên quan đến khả năng thiết lập một khu kinh tế tự do.

Ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ mọi hình thức cho phép đối thoại tiếp tục, nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các đề xuất.

Ông nói thêm, Nga đang đề xuất Ukraine rút khỏi Donbass, sau đó chiến tranh sẽ kết thúc. Kiev bác bỏ cách tiếp cận này và sẽ không công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là của Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể rút khỏi Donbass. Ông mô tả các vùng lãnh thổ này, bao gồm cả những khu vực hiện bị Nga kiểm soát, là của Ukraine. Ông coi việc ngừng bắn theo các vị trí hiện tại là một sự thỏa hiệp lớn.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông hay không, Tổng thống Zelensky nêu rõ việc nhượng bộ lãnh thổ một cách tự nguyện là điều không thể, đồng thời đặt câu hỏi liệu xã hội Ukraine có chấp nhận bước đi đó hay không.

Ông nhấn mạnh, Donbass không chỉ là vấn đề lãnh thổ mà còn liên quan đến con người, các giá trị, độc lập quốc gia và chiến lược phòng thủ dài hạn.

Theo ông Zelensky, cần có các bảo đảm an ninh mạnh mẽ, đặc biệt từ Mỹ, cùng với sự hiện diện của châu Âu tại Ukraine và một quân đội Ukraine quy mô lớn, mà ông cho rằng nên có khoảng 800.000 binh sĩ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các tuyến phòng thủ kiên cố tại Donbass.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev và Moscow đã nhất trí tiếp tục đàm phán, dù ngày và địa điểm của vòng tiếp theo chưa được công bố.

Ông Zelensky viết trên Telegram rằng ông muốn vòng đàm phán tiếp theo với Nga diễn ra trước cuối tháng 2, đồng thời cảnh báo Moscow dường như đang tìm cách kéo dài tiến trình này.