Hai nước EU cảnh báo cứng rắn Ukraine vì dừng trung chuyển dầu Nga

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga (Ảnh: Sputnik).

Quyết định của Ukraine chặn việc trung chuyển dầu Nga sang Hungary qua đường ống Druzhba là “hành vi tống tiền chính trị”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc.

Hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến ống này đã bị đình lại từ cuối tháng 1. Kiev đổ lỗi cho Nga và cáo buộc Moscow làm hư hại cơ sở hạ tầng của đường ống, trong khi phía Nga bác bỏ các cáo buộc đó.

Trong một bài đăng trên X, ông Orban cho rằng Ukraine hoàn toàn có thể khôi phục nguồn cung, nhưng không làm vậy nhằm “gây sức ép buộc chúng tôi ủng hộ tư cách thành viên EU của họ và chuyển giao các khoản tiền thuộc về các gia đình Hungary”.

Budapest từ lâu phản đối nỗ lực gia nhập EU của Kiev, cho rằng điều đó sẽ kéo khối này sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“May mắn thay, Hungary có một chính phủ không khuất phục”, ông Orban nói, đồng thời tuyên bố Budapest “đã quyết định ngừng cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine” để đáp trả hành động của Kiev.

Vào cùng ngày, một quốc gia thành viên EU khác là Slovakia, cũng phụ thuộc vào dầu Nga qua đường ống Druzhba, đã có động thái tương tự. Bratislava cảnh báo cân nhắc cắt nguồn cung điện cho Ukraine nếu dòng chảy dầu không được khôi phục.

Hungary và Slovakia khẳng định rằng với vị thế là các quốc gia không giáp biển, họ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng nếu thiếu nguồn cung từ Nga.

“Chúng tôi đã thực hiện mọi bước cần thiết để bảo đảm nguồn cung và sẽ không nhượng bộ”, ông Orban nhấn mạnh.

Cũng trong ngày đó, Budapest cho biết công ty năng lượng Hungary MOL đã ký các hợp đồng đầu tiên để nhập dầu Nga qua Croatia, đi vòng qua lãnh thổ Ukraine. Các chuyến hàng dự kiến cập cảng Croatia vào đầu tháng 3 và được vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia trong vòng 5 đến 10 ngày sau đó.

Khi được hỏi về việc dừng trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba hồi đầu tuần, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định rằng Ukraine đang gây áp lực nhằm vào quốc gia thành viên EU. Ông cũng cho biết các công ty dầu khí Nga đang xem xét khả năng tăng nguồn cung cho Hungary qua tuyến Croatia.