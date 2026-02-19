Cục CSGT phân tích tình huống hai ô tô đối đầu nhau trên đường

Ngày 19/2, Cục CSGT (Bộ Công an cho biết, ngày 14/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 chiếc ô tô tham gia giao thông trên đường, tuy nhiên do một tài xế không chịu nhường đường, nên cả 2 xe rơi vào tình cảnh không thể di chuyển tiếp do tuyến đường nhỏ hẹp.

Cục CSGT cho biết, clip cho thấy chiếc ô tô con màu đen đi từ đường chính rẽ trái vào đường nhánh, nhưng ngay đầu đường nhánh đã có xe con màu trắng đi ra. Do đường nhánh hẹp, hai xe tránh nhau khó khăn, không nhường đường dẫn đến ùn ứ.

Tình huống tài xế ô tô màu đen rẽ vào đường nhánh, không nhường đường cho xe trắng gây ùn ứ (Ảnh: Cắt từ clip).

"Phân tích sơ bộ tình huống cho thấy, người lái xe con màu đen đã không quan sát khi chuyển hướng rẽ trái; không thực hiện đúng quy tắc tránh xe đi ngược chiều, không nhường đường cho xe đi ngược chiều. Chưa kể xe màu đen đã cắt cua, chuyển hướng sớm nên hạn chế tầm quan sát", vị đại diện Cục CSGT nói.

Cũng theo Cục CSGT, trong tình huống nêu trên các phương tiện cần di chuyển theo cách sau: Xe con màu đen phải quan sát trước khi chuyển hướng, đồng thời điều khiển xe đi chậm, thậm chí dừng lại an toàn để nhường đường cho xe trắng đi ra đường chính.

Khi xe trắng đi ra khỏi đường nhánh cũng không nên vội mà đi nhanh, tài xế xe màu trắng cần phải đảm bảo an toàn cho mình và các xe đang tham gia giao thông khác.

"Nhường xe, nhường người lâu dần sẽ tạo thành văn hóa, văn minh trong giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Nhà chức trách lấy dẫn chứng, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, phải nhường đường trong một số trường hợp khi tham gia giao thông, cơ bản nhất gồm: Nhường đường cho xe trên đường chính, nếu đi từ đường nhánh hoặc trong ngõ ra.

Nhường đường tại nơi giao nhau có hoặc không có vòng xuyến; Nhường đường khi gặp người đi bộ, người khuyết tật, phụ nữ có thai và trẻ em qua đường...