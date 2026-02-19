Hàng trăm người dân TPHCM trải nghiệm cưỡi ngựa du Xuân

Sáng 19/2, Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TPHCM) trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng trăm người dân và du khách đến tham quan, du Xuân và đặc biệt là trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa độc đáo trong khuôn khổ Hội hoa Xuân TPHCM lần thứ 46.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay từ sáng sớm, khu vực cưỡi ngựa đã tấp nập khách tham quan. Đơn vị tổ chức cho biết, có tổng cộng 8 chú ngựa thuộc giống ngoại, được nuôi dưỡng và chăm sóc tại tỉnh Lâm Đồng, với độ tuổi từ 5 đến gần 20 năm, tham gia phục vụ du khách.

Với giá vé 100.000 đồng/lượt, du khách được nhân viên hướng dẫn tận tình về quy định an toàn và dắt ngựa đi theo lộ trình cố định, đảm bảo trải nghiệm an toàn và thú vị. Mỗi lượt cưỡi kéo dài trong vài phút, đủ để du khách cảm nhận sự gần gũi với loài vật này và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đúng 10h, hoạt động chụp hình tạm ngưng, các chú ngựa bắt đầu diễu hành quanh công viên, mang đến một không khí lễ hội sôi động. Sau khoảng một giờ phục vụ, chúng được đưa về khu vực riêng để nghỉ ngơi và tắm mát, đảm bảo sức khỏe sau thời gian vận động liên tục.

Anh Phan Thành Hưng (SN 1988, nhân viên chăm sóc) chia sẻ, việc cho ngựa nghỉ theo khung giờ cố định và chăm sóc định kỳ là quy trình bắt buộc, nhằm bảo đảm thể trạng và sự an toàn trong suốt thời gian phục vụ.

Anh Nguyễn Hữu Điền (SN 1989, ngụ phường Bình Trị Đông) bày tỏ sự háo hức khi lần đầu tiên trải nghiệm hoạt động này cùng gia đình. "Sáng nay, nghe người thân nói ở công viên Tao Đàn có tổ chức cưỡi ngựa nên tôi đưa con đến xem thử. Bé còn nhỏ nên tôi cũng hơi lo, nhưng thấy có người dắt và hướng dẫn kỹ càng nên khá yên tâm", anh Điền chia sẻ.

Nhiều gia đình khác cũng tranh thủ đưa con em đến tham gia trải nghiệm từ sớm, không chỉ để vui chơi mà còn để con có thêm cơ hội tiếp xúc với động vật và thử những hoạt động mới trong dịp đầu năm.

Ngoài cưỡi ngựa, Công viên Tao Đàn còn mang đến nhiều hoạt động khác như xin chữ đầu năm, chụp hình cùng linh vật Tết, tham quan vườn hoa và các tiểu cảnh, tạo nên một không gian du Xuân đa dạng và phong phú.

Hội hoa xuân TPHCM lần thứ 46 tại công viên Tao Đàn sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ du khách đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ).