Hàng trăm người dân thăm nhà thờ Bác Hồ trong Tỉnh ủy Đồng Nai dịp Tết

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hàng trăm người dân Đồng Nai tiếp tục xếp hàng vào dâng hương, tưởng nhớ vị lãnh tụ của dân tộc và cầu mong bình an cho năm mới tại nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Từ sáng sớm, người dân xếp hàng trật tự vào nhà thờ Bác Hồ trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Trong dòng người đến dâng hương, có đông đảo người dân, cán bộ, công chức, cựu chiến binh, người cao tuổi. Nhiều nhóm học sinh, sinh viên xem đây là điểm dừng chân đầu năm để bày tỏ lòng tri ân vị lãnh tụ kính yêu.

Rất đông người dân, cán bộ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương, tham quan khu nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Ngoài khu tưởng niệm Bác Hồ, nhiều người xúc động khi chiêm bái tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bàn thờ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đây là năm đầu tiên, Tỉnh ủy Đồng Nai mở cửa đón người dân vào dâng hương, tham quan khu tưởng niệm nhà thờ Bác Hồ sau thời gian xây dựng.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) chia sẻ: "Mùng 1-2, gia đình đi chúc Tết bạn bè, mùng 3 có dịp tham quan, dâng hương nhà thờ Bác Hồ. Đây là lần đầu tôi vào khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai, không khí rất thân thiện từ lực lượng công an trực gác đến nhân viên hướng dẫn gửi xe đều niềm nở, chu đáo. Khuôn viên nhà thờ Bác Hồ rất đẹp khi hàng mai bung nở rực rỡ".

Nhà thờ Bác Hồ là địa chỉ đỏ dành cho thế hệ trẻ (Ảnh: CTV).

Việc Tỉnh ủy Đồng Nai mở cửa khuôn viên nhà thờ Bác Hồ tạo điều kiện để người dân đến dâng hương, tham quan dịp Tết khiến người dân rất vui.

Không chỉ là "địa chỉ đỏ", khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai còn trở thành điểm du xuân với nhiều gốc mai vàng cổ thụ nở rộ. Sắc mai hòa cùng nắng xuân tạo khung cảnh tươi mới, thu hút nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm.

Theo bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, lượng khách đến dâng hương ở khuôn viên nhà thờ Bác Hồ dự kiến tiếp tục tăng những ngày tới. Các đơn vị chức năng đã chủ động đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân tham quan thuận tiện.

Từ ngày 15/2 đến nay, hàng nghìn lượt người dân, cán bộ, du khách đã đến dâng hương, tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại nhà thờ Bác Hồ.