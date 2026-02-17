Miền Bắc chuyển rét từ mùng 2 Tết

Tối 17/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 4-8 độ C.

Dự báo đêm 17/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 17 đến ngày 19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ tối và đêm 17 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 17-19 độ C.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 18/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.