Vì sao Việt Nam được khách Tây chọn là điểm đến vừa túi tiền nhất thế giới?

"Làm thế nào để du lịch nước ngoài mà không cháy túi?" là câu hỏi khiến nhiều người Pháp, đặc biệt là các gia đình và nhóm thu nhập trung bình, luôn trăn trở và mong muốn khám phá những cảnh quan tuyệt đẹp và nền văn hóa đặc sắc.

Không ít người với khát vọng phiêu lưu mãnh liệt, thậm chí còn cân nhắc chuyển ra nước ngoài sinh sống trong nhiều năm. Nhưng đâu là điểm đến phù hợp?

Khách nước ngoài trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán ở Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Để trả lời câu hỏi này, mới đây một bài viết được đăng tải trên tờ Journal du Net (Pháp) vào ngày 17/2 cho biết, Việt Nam hiện trở thành điểm đến vừa túi tiền bậc nhất thế giới, được du khách châu Âu đặc biệt yêu thích và tìm kiếm.

Theo tác giả bài viết, đây là năm thứ 5 liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là "quốc gia có mức sinh hoạt hợp lý nhất thế giới". Phần lớn người nước ngoài sinh sống tại đây đều khuyến nghị nên đến và trải nghiệm cuộc sống ở đất nước này.

Nền tảng InterNations - nơi chuyên phân tích chất lượng sống và đánh giá trải nghiệm của cộng đồng người nước ngoài trên thế giới - hàng năm đều công bố bảng xếp hạng "quốc gia rẻ nhất thế giới". Trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam đều giữ ở vị trí dẫn đầu.

Theo dữ liệu khảo sát từ những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, 89% cho biết họ hài lòng với chi phí sinh hoạt tại đây. Trong khi đó, khoảng 87% khẳng định thu nhập của họ đủ để “sống rất thoải mái”.

Một trong những yếu tố then chốt với du khách quốc tế, trong đó có người Pháp, đó là Việt Nam gây ấn tượng nhờ nền ẩm thực phong phú với mức giá phải chăng. Ngoài ra, quốc gia này có chi phí đi lại và lưu trú thấp.

Không phải ngẫu nhiên nơi này trở thành điểm đến phổ biến thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Malaysia. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, ẩm thực đường phố là trải nghiệm hấp dẫn với chi phí hợp lý. Những món đặc trưng như phở, bánh mì hay bún chả chỉ có giá dao động từ 1 đến 3 Euro mỗi suất (khoảng 30.000 đồng đến 90.000 đồng).

Chi phí lưu trú cũng tương đối mềm. Các nhà nghỉ bình dân cung cấp giường dorm (dạng giường tầng) chỉ từ 5 euro (160.000 đồng) mỗi đêm. Trong khi đó, khách sạn và nhà khách truyền thống có giá từ 8 đến 20 euro (từ 250.000 đồng đến 615.000 đồng) mỗi đêm, phù hợp với nhiều phân khúc du khách.

Việc di chuyển trong nước cũng không tạo áp lực lớn về tài chính. Vé tháng đối với giao thông công cộng chỉ khoảng 7 euro (215.000 đồng). Taxi có mức giá cạnh tranh, với quãng đường 1km dưới 0,5 euro. Giá xăng dầu cũng thuộc nhóm thấp, khoảng 0,7 euro/lít.

Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là nơi có chi phí tham quan du lịch khá hợp lý.

Cụ thể, tour trải nghiệm du thuyền 2 ngày tại Vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro (3 triệu đồng). Mức giá này bao gồm lưu trú trên du thuyền truyền thống, các bữa ăn, chèo kayak và tham quan hang động.

Ở vùng núi phía Bắc, hành trình trekking 2 ngày qua những thửa ruộng bậc thang tại Sa Pa có giá khoảng 60 euro (1,8 triệu đồng) đã bao gồm hướng dẫn viên địa phương, bữa ăn và một đêm nghỉ tại nhà dân.

Với mức chi phí hợp lý cùng sự đa dạng về trải nghiệm văn hóa thiên nhiên, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách quốc tế và cộng đồng người nước ngoài.