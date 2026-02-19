Tài khoản của Miss Universe và đương kim hoa hậu bất ngờ “bay màu”

Cùng thời điểm, tài khoản cá nhân của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch cũng không thể truy cập. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch liên tiếp đối mặt với nhiều thử thách và sóng gió (Ảnh: IG).

Vài giờ sau, tài khoản của Fátima Bosch đã hoạt động lại, trong khi trang chính thức của Tổ chức Miss Universe (MUO) vẫn chưa xuất hiện trở lại (tính đến thời điểm ghi nhận).

Một số chuyên trang sắc đẹp cho rằng 2 tài khoản có thể đã bị tấn công và tạm thời khóa để xử lý sự cố. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội khác của Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) vẫn hoạt động bình thường, khiến giả thuyết này gây tranh cãi. Đến nay, tổ chức và đương kim hoa hậu chưa đưa ra thông báo chính thức.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh cuộc thi Miss Universe liên tục vướng nhiều lùm xùm trong thời gian qua.

Tài khoản cá nhân của Hoa hậu Fátima Bosch được cho là bị "tấn công" (Ảnh: IG).

Tài khoản của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã biến mất từ rạng sáng 19/2 (Ảnh chụp màn hình).

Cuộc thi sắc đẹp Miss Universe - một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời và có tầm ảnh hưởng toàn cầu - được cho là rơi vào giai đoạn biến động lớn kể từ năm 2025, khi các lãnh đạo cấp cao vướng rắc rối pháp lý.

Theo các nguồn tin quốc tế, ông Raul Rocha - Chủ tịch thời điểm đó - bị truy tố với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, bà Anne Jakrajutatip - cựu Chủ tịch - cũng bị điều tra liên quan đến các vấn đề thương mại tại Thái Lan.

Những thông tin này từng gây chấn động trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế và làm dấy lên nhiều tranh luận về công tác điều hành, quản trị của tổ chức.

Mùa giải 2025 từng gây tranh cãi với nhiều nghi vấn xoay quanh tính minh bạch trong khâu tổ chức và chấm thi. Sau đêm chung kết, một số thành viên trong hội đồng giám khảo bày tỏ quan điểm về quy trình vận hành của ban tổ chức.

Hoa hậu Fátima Bosch vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ giữa những ồn ào của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Getty).

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - thành viên hội đồng chấm thi - tuyên bố rút lui và cho rằng quá trình tuyển chọn thiếu minh bạch. Ông cũng công khai bày tỏ quan điểm cá nhân liên quan đến kết quả chung cuộc. Omar Harfouch cho rằng, đương kim hoa hậu giành chiến thắng nhờ mối quan hệ riêng với ban tổ chức.

Chỉ 3 ngày sau chung kết, Olivia Yacé - đại diện Bờ Biển Ngà - thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi các hoạt động liên quan đến tổ chức. Quyết định này càng làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế.

Trước các ý kiến trái chiều, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch khẳng định chiến thắng của cô đến từ thực lực và tuyên bố sẽ hoàn thành nhiệm kỳ.

Sau đăng quang, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thúc đẩy chiến dịch về sức khỏe phụ nữ và giáo dục trẻ em, đồng thời di chuyển giữa nhiều quốc gia Mỹ Latin để thực hiện nghĩa vụ.

Hoa hậu Fátima Bosch bị ngã khi tham gia diễu hành tại Ecuador (Ảnh: News).

Vài ngày trước khi tài khoản cá nhân gặp sự cố, Fátima Bosch xuất hiện tại lễ hội Trái cây và hoa ở thành phố Ambato (Ecuador). Trong lúc đứng trên xe diễu hành, cô bất ngờ mất thăng bằng và ngã trước sự chứng kiến của khán giả.

Lực lượng an ninh và đội ngũ y tế nhanh chóng hỗ trợ người đẹp rời khỏi khu vực. Sau đó, Fátima Bosch trấn an người hâm mộ, cho biết cô chỉ bị choáng do kiệt sức và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Cô cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể khiến các tài khoản mạng xã hội “biến mất” vẫn chưa được làm rõ.