Hơn 2.500 người lao động ở Đồng Nai làm việc xuyên Tết

Ngày 19/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai có báo cáo tình hình lao động làm việc xuyên Tết Bính Ngọ. Qua đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 2.500 người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký làm việc xuyên Tết nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các đơn hàng đầu năm.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, đối tượng chủ yếu đăng ký làm xuyên Tết là công nhân đảm nhiệm các công việc nhân viên bảo vệ, trực máy, vệ sinh máy móc. Các bộ phận này tập trung trong lĩnh vực may mặc, da giày, chế biến gỗ, sản xuất linh kiện điện tử và thực phẩm.

Công đoàn Công ty ChangShin chi nhánh Long Thành thăm hỏi, động viên công nhân làm việc Tết (Ảnh: Công ty ChangShin).

Để động viên người lao động làm việc những ngày nghỉ Tết, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch chăm lo chu đáo cho công nhân. Ngoài việc chi trả lương làm thêm giờ theo quy định, các đơn vị còn hỗ trợ thêm tiền thưởng, phụ cấp, suất ăn giữa ca, lì xì đầu năm và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết ngay tại nhà xưởng.

Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, động viên người lao động làm việc dịp Tết. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết được tăng cường, góp phần giúp hoạt động sản xuất diễn ra an toàn, thông suốt.

Công nhân ở Đồng Nai nhận quà dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Hoàng Bình).

Các công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình thiết thực để động viên, chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho người lao động xa quê.