Người dân Tây Ninh “chạy đua” gặt lúa giữa mùa nước lũ

Những ngày cuối tháng 10, người dân xã Tân Hưng (Tây Ninh) đang chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa sớm, khi nước lũ từ thượng nguồn Đồng Tháp Mười đổ về nhanh chóng, đe dọa vỡ đê bao.

Ông Trương Văn Hợp (52 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) cho biết, dù còn gần 10 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch chính vụ, nhưng trước tình hình lũ dâng cao, ông buộc phải thuê 2 máy gặt và bơm nước liên tục để cứu lúa.

"Hạt lúa còn hơi xanh, bán sẽ bị mất giá nhưng tôi đành chấp nhận gặt sớm vì lũ đang lên nhanh. Nếu nước tràn vào ruộng thì coi như mất trắng. Các hộ xung quanh cũng đang khẩn trương gặt lúa như tôi", ông Hợp chia sẻ về quyết định khó khăn này.

Mỗi máy gặt hoạt động với 4 nhân công, bao gồm 2 người điều khiển và 2 người phụ trách thu gom, đóng lúa vào bao. Sau khi gặt, lúa được nhanh chóng chuyển lên xe chuyên dụng để đưa về điểm tập kết.

Anh Bé (46 tuổi), chủ máy gặt, cho biết: "Từ nay đến cuối tháng 10, ngày nào tôi cũng kín lịch gặt. Hầu hết các chủ ruộng đều yêu cầu gặt sớm hơn dự kiến 5-10 ngày để đề phòng mưa lũ. Nếu ruộng bị ngập, máy gặt sẽ không thể hoạt động được".

Để bảo vệ mùa màng, người dân địa phương đã huy động nhiều máy bơm, hoạt động liên tục ngày đêm để bơm nước từ ruộng ra ngoài đê, chống ngập và đảm bảo tiến độ thu hoạch.

Sau gần một giờ đồng hồ, ruộng lúa của ông Hợp đã được thu hoạch xong. "Mấy hôm nay tôi mất ngủ vì lo vỡ đê. Giờ gặt xong rồi, vợ chồng tôi mừng lắm, dù lúa còn xanh", ông Hợp vui vẻ.

Tại xã Tân Hưng, vẫn còn nhiều diện tích lúa chờ thu hoạch. Người dân phải kiên nhẫn đợi đến lượt vì các máy gặt trong khu vực đều đã hoạt động hết công suất.

Lúa sau khi thu hoạch được tập kết gần bờ sông chờ thương lái đến thu mua. Người dân xã Tân Hưng phấn khởi vì năm nay lúa trúng mùa. Sau khi cân xong, lúa được người dân vác lên sà lan để vận chuyển. "Tùy loại lúa, thương lái thu mua với giá từ 5.500-6.000 đồng/kg", một người dân cho biết.

Chiếc sà lan chất đầy lúa vừa thu hoạch tại xã Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh), chuẩn bị rời bến đưa về nhà máy sấy.

Tân Hưng là một trong những xã nằm ở vùng rốn lũ của khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).