Người dân Tây Ninh chèo xuồng đi lại trong nhà

Những ngày qua, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười của Tây Ninh như Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Tân Hưng… ngập sâu. Hàng trăm căn nhà ở khu vực trũng thấp chìm trong nước, nhiều diện tích lúa và vườn cây ăn trái hư hại.

Gần một tháng nay, căn nhà của ông Nguyễn Văn Sa (85 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) ngập trong nước lũ. Vườn cây ăn trái và hoa màu quanh nhà hư hại, gia đình phải dùng ghe để di chuyển trong khuôn viên nhà.

Cách đó không xa, căn nhà của bà Thạch Thị Mai (47 tuổi) ngập hơn 1m khi lũ về. Gia đình phải đóng các tấm ván gỗ làm lối đi tạm trong nhà. “Tôi sống ở đây hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy lũ về nhanh và lớn như năm nay”, bà Mai chia sẻ.

Tại xã Vĩnh Châu, căn nhà của ông Cao Văn Mình (46 tuổi) nằm trong vùng trũng Đồng Tháp Mười cũng ngập sâu. Ông phải dùng bao cát đắp trong nhà và kê ván gỗ để đi lại. “Ruộng lúa và cây ăn trái trong vườn đều ngập úng. Những năm trước, nhà tôi không ngập, nhưng năm nay lũ lớn bất ngờ khiến gia đình trở tay không kịp”, ông Mình chia sẻ.

Những ngày này, người dân khu vực Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) phải kê đồ đạc lên cao để tránh ngập và tiếp tục sống chung với lũ. Theo họ, tình trạng này có thể còn kéo dài đến cuối năm.

Chiếc ghe trở thành phương tiện thiết yếu phục vụ việc đi lại và sinh hoạt của người dân các xã Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Tân Hưng… trong những ngày ngập nước. “Ở trong nhà hay ra ngoài vườn, chúng tôi đều phải dùng ghe để di chuyển”, ông Huynh (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu) cho biết.

Trong khi đó, tại khu vực xã Mộc Hóa, người dân đang khẩn trương đắp bờ đê để chống ngập ruộng lúa khi mực nước lũ dâng nhanh từng giờ. “Nhiều xã lân cận đã bị vỡ đê, nước tràn vào làm hư hại vườn cây, ruộng lúa. Chúng tôi phải đắp đất gia cố đề phòng vỡ đê, mong bảo vệ được hoa màu trong mùa lũ năm nay”, ông Hòa (45 tuổi, ngụ xã Mộc Hóa) nói.

Bà Hường (74 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu) nằm buồn rầu trên võng nhìn vườn chuối bị lũ nhấn chìm. Căn nhà của bà chỉ còn cách mặt nước vài tấc. “Cây cối ngập nước như vậy là chết hết. Khi nào lũ rút, chúng tôi lại phải trồng cây mới”, bà Hường chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu) cho biết, lũ năm nay cao hơn mọi năm. Gia đình anh có 300 cây mít và 65 cây sầu riêng, đều 2 năm tuổi, bị ngập nước dẫn đến thối gốc, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nhiều căn nhà ở xã Tân Hưng ngập quá nửa, người dân phải đóng cửa, rời nhà đi ở nhờ để chờ nước rút.

Giữa vùng Đồng Tháp Mười (xã Vĩnh Châu, Tây Ninh), một ngôi mộ nằm lọt thỏm giữa biển nước. Xung quanh, những ruộng lúa bị lũ nhấn chìm mênh mông.

Từ trong nhà ra đến ngoài vườn, nơi nào cũng mênh mông nước, đó là tình cảnh mà người dân nhiều xã vùng biên giới Tây Ninh đang đối mặt. Nước lũ dâng cao khiến đời sống, sinh hoạt của họ bị đảo lộn.

Tân Hưng là một trong những xã nằm ở vùng rốn lũ của khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).