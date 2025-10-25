Tây Ninh gấp gáp gia cố hơn 110km đê bao vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 25/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nước lũ từ thượng nguồn sông Vàm Cỏ Tây đang dâng nhanh khiến nhiều tuyến kênh, rạch ở Tây Ninh bị ngập sâu, gây áp lực lớn lên hệ thống đê bao trọng yếu. Tại các xã Vĩnh Châu, Khánh Hưng, Hưng Điền, Tuyên Bình và Hậu Thạnh, nhiều đoạn đê đã xảy ra sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch Tây Ninh cùng chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, máy móc cơ giới xử lý, gia cố các đoạn đê xung yếu.

Người dân khẩn trương đắp đất gia cố đê chống lũ ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Ông Đỗ Hữu Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh đang tập trung gia cố 23 vị trí đê bao trọng điểm với tổng chiều dài hơn 110km, bảo vệ hơn 11.300ha lúa.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn công ích thủy lợi năm 2025. “Mục tiêu là bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân vùng ngập lũ”, ông Phương nói.

Công tác gia cố tập trung tại 5 xã vùng Đồng Tháp Mười, gồm: Vĩnh Châu, Hưng Điền, Khánh Hưng, Tuyên Bình và Hậu Thạnh. Trong đó, xã Vĩnh Châu có quy mô lớn nhất với 12 tuyến đê dài hơn 80km, bảo vệ khoảng 7.600ha đất sản xuất.

Nước lũ mênh mông tại vùng Đồng Tháp Mười ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Tại xã Hưng Điền, các lực lượng đang thi công ba tuyến chính, gồm: Đê Ba Thưa dài 3km, đê Ngọn Sông Trăng dài 4km và đê kênh KT11 dài 5km, bảo vệ khoảng 450ha đất nông nghiệp.

Ở xã Khánh Hưng, việc gia cố diễn ra tại hai tuyến KT4B và KT4-7, dài 1,7km, bảo vệ 200ha. Tại xã Tuyên Bình, hai tuyến đê trọng điểm là đê ấp Trung Liêm và đê kênh hậu bờ nam sông Vàm Cỏ Tây dài tổng cộng 8km, bảo vệ khoảng 500ha. Còn xã Hậu Thạnh triển khai thi công 5 tuyến đê, tổng chiều dài hơn 20km, bảo vệ gần 2.500ha đất canh tác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay các đơn vị đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc. Nhiều đoạn xung yếu sau khi được gia cố cơ bản đã khống chế được tình trạng nước tràn, ổn định mái và chân đê, giảm nguy cơ sạt lở.